Dacia : vers une électrique low-cost à prix cassé inspirée de la Renault K-ZE

Le constructeur roumain Dacia devrait s’armer d’une électrique à bas coût dans le courant de l’année 2021, à en croire les derniers bruits de couloir. Le modèle en question s’inspirerait d’ailleurs du petit crossover urbain lancé en Chine, le Renault K-ZE.

Passée sous le giron de Renault en 1999, la marque Dacia pourrait s’inspirer des principaux fabricants du secteur en matière de mobilité électrique. Et ce en ajoutant à sa gamme actuelle un modèle zéro émission attendu pour l’année 2021, relayent les sites spécialisés Turbo et Caradisiac. Objectif : commercialiser un véhicule parmi les moins chers du marché grâce au bonus écologique français.

Nouvelle dénomination

A l’heure d’écrire ces lignes, aucune information n’a été officialisée par le fleuron tricolore. Mais il y a fort à parier que le futur produit électrique correspondrait en fait à la Renault City K-ZE uniquement lancée en Chine, rebadgée, pour l’occasion, sous l’écusson Dacia. Cette nouvelle nomination serait accompagnée de quelques modifications nécessaires, changement de marché oblige.

Ainsi, cette version européenne de la K-ZE s’armerait de nouvelles normes de sécurité et d’une fiche technique plus aboutie. Pas sûr, en effet, que sa batterie de 26,8 kWh (200 kilomètres d’autonomie selon le cycle d’homologation WLTP) et sa puissance de 45 chevaux (vitesse de pointe de 105 km/h) ne séduisent les consommateurs du Vieux Continent, qui bénéficient de catalogues plus intéressants chez les concurrents.

Un prix défiant toute concurrence

La plus grande particularité de ce petit crossover urbain résiderait surtout dans son prix : Caradisiac l’estime à 15 000 euros environ. En appliquant le bonus écologique, fixé à « 27 % du coût d’acquisition TTC du véhicule », comme l’explique le site Service public, la grille tarifaire chuterait à 10 950 euros. A titre de comparaison, la Skoda Citigo iV, Seat Mii et Volkswagen e-UP! 2.0 tutoient les 17 038, 15 920 et 17 440 euros, bonus écologique inclus.