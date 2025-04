Ce classique du jeu vidéo tourne sur un Raspberry Pi… mais il y a un hic

L’ouverture du code du jeu Command & Conquer : Red alert n’est passée inaperçue dans la communauté rétrogaming. Un développeur s’est lancé dans le portage du jeu sur un Raspberry Pi et ça fonctionne… presque !

Command and Conquer : Red Alert sur Pico 2 // Source : Charlie Birks sur Fosstodon

Très apprécié de la communauté rétrogaming, le Raspberry Pi est un ordinateur de petite taille parfait pour tester des projets de DIY ou de modding. Sa plus petite version, le Pico 2 a servi de base au développeur Charlie Birks qui essaie de faire tourner Command & Conquer : Red alert, un classique du jeu de stratégie sortie en 1996.

Un challenge technique

Bien que le titre soit sorti au début des années 90, le porter sur un ordinateur de la taille d’un Pico 2W reste un défi technique. En effet, le matériel initial proposé par le Raspberry Pi manque de puissance, ce qui a conduit Birks à se tourner vers le Pimoroni Pico Plus 2, confie XDA. Reposant sur l’architecture du Pico 2, cette version permet d’augmenter la mémoire vive pour passer à 16 Mo et couplée à un module VGA, ce dernier dispose donc d’une sortie VGA et d’un emplacement pour une carte SD.

Malgré ces améliorations, certains problèmes persistent. Le jeu continue notamment de crash lorsque l’on effectue un clic de souris gauche, lorsqu’une cinématique de victoire se déclenche ou encore lorsqu’une partie en ligne contre un joueur se lance. Ce dernier cas, ayant la particularité de faire crasher le jeu pour les deux joueurs.

Bien que jouable, le projet de Birks reste en phase de test. Il est consultable et régulièrement mis à jour sur sa page GitHub.