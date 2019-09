Vous avez craqué pour une Nintendo Switch Lite et vous êtes frustrés de ne pas pouvoir détacher les Joy-cons ? Nous avons une solution (compatible également Android, Windows, Xbox One et macOS).

La Nintendo Switch Lite est arrivée (nous l’avons testée), elle reprend ce qui a fait le succès de la Nintendo Switch originale en abandonnant au passage les Joy-Cons, la béquille et la capacité de connexion avec le téléviseur. 8BitDo s’est donc empressé de développer une manette spécialement pour cette nouvelle console de jeu.

8bitdo est un fabricant d’accessoires reconnu pour ses manettes de jeu compatibles Android, PC et avec les principales consoles de jeu. Elles prennent le look & feel des manettes Nintendo, et ce sont généralement de bonnes manettes. La dernière annonce remonte à août avec la SN30+ Pro, une manette de jeu sans fil très polyvalente et très attendue.

8BitDo Lite : deux coloris, les mêmes que ceux de la Switch Lite

Fidèle à la Switch Lite, la manette 8BitDo Lite est disponible en turquoise ou en jaune, ce qui correspond à deux des options de couleurs de coque présentées par Nintendo. Bien qu’elle soit de toute évidence conçue pour fonctionner avec la Switch Lite, elle est également compatible avec à peu près toutes les plateformes, y compris Windows, macOS, Android, et même la Xbox One. Vous avez le choix de vous connecter via Bluetooth ou USB-C (qui recharge la batterie intégrée de 500 mAh).

La disponibilité de la 8BitDo Lite aux US est prévue pour le 30 octobre 2019 pour 25 dollars, mais aucune disponibilité n’a été encore annoncée pour l’Europe.

Retrouvez notre test de la Switch Lite, par écrit et en vidéo.

