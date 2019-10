Les prochaines consoles de Sony et Microsoft pourraient être proposées avec des caméras très performantes. Le retour de Kinect ?

Lors du lancement de sa Xbox One en 2013, Microsoft avait choisi de fournir dans la boite une caméra Kinect plutôt évoluée pour son temps. Cela avait d’ailleurs un coût puisque la console était vendue 100 euros de plus que sa concurrente la PS4, un désavantage concurrentiel qui aura été décisif.

Depuis, les caméras pour console et le motion gaming ont perdu un peu de leurs superbes, et pourtant le streaming de jeu vidéo n’a jamais été aussi fort qu’aujourd’hui. Et pour streamer du jeu vidéo, nombreux sont ceux qui veulent afficher leur trombine dans un coin de l’écran, grâce à une caméra.

Des caméras spéciales pour influenceurs

Le site Gizomodo, repris par Windows Central, a interrogé ses sources qui lui ont parlé des kits de développement et prototype des deux prochaines consoles, les PlayStation 5 et Xbox Scarlett.

D’après ces sources, les deux géants travailleraient à proposer des caméras particulièrement performantes avec leurs consoles. Contrairement à Kinect, elles ne seraient plus pensées pour du motion gaming, ou du divertissement, mais bien pour le streaming.

On imagine que les consoles auront une intégration directe de YouTube, Twitch et Microsoft Mixer comme c’est le cas sur la génération actuelle. D’après le site, la caméra de Microsoft serait capable de filmer en 4K avec une très courte latence de seulement 2 images, contre 8 à 10 ms pour Kinect. Le logiciel de Microsoft serait en plus capable d’ajouter des effets Snapchat en temps réel, ou en fonction des scènes du jeu vidéo.

Cet été, Microsoft s’est offert les services du streamer Ninja qui a basculé de Twitch au service Mixer. Il est en tout cas certain que pour Microsoft et Sony, la bataille à venir déterminera aussi qui des deux fabricants fournira sa console aux influenceurs, la rendant automatiquement « cool » auprès de leurs publics.