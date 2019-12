Facebook aussi se lancera à l’assaut de Google Stadia et xCloud

Facebook intensifie ses efforts dans le monde du jeu vidéo. La branche gaming a annoncé le rachat de PlayGiga, qui développe sa propre solution de cloud gaming.

Le cloud gaming est amené à devenir un élément important du futur de la tech. Ainsi, sur ces derniers mois, nombreux sont les acteurs à répondre présent à l’appel, et à poser une première pièce sur cet échiquier.

Le français Blade l’a senti venir très tôt avec son service Shadow, tout comme Sony et PlayStation Now ou Nvidia et GeForce Now. Le dernier acteur arrivé n’est autre que Google avec Stadia, quand Microsoft et son xCloud sont désormais en bêta.

Dernier acteur en date à rentrer dans le ring ? Facebook. Le géant des réseaux sociaux a en effet annoncé son rachat de PlayGiga, repéré par Engadget.

