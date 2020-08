Microsoft et Samsung ont un deal bien à eux pour le Xbox Game Pass

Dévoilée en début d'année, l'entente cordiale entre Samsung et Microsoft sur le terrain du gaming a pris tout son sens cette semaine, lors de la présentation du Galaxy Note 20. En marge des annonces liées à l'appareil, on apprend que les deux groupes se sont mis d'accord sur une application Xbox Game Pass exclusive au nouveau flagship du géant coréen.

Microsoft et Samsung s’entendent bien, très bien. Convié lors de la conférence de présentation des nouveaux Galaxy Note 20 et Galaxy Note 20 Ultra, Microsoft a eu l’occasion de dévoiler les grandes lignes du partenariat signé avec son camarade coréen, sur le terrain du cloud gaming et au travers de son nouveau service xCloud, dont le lancement est prévu à la rentrée.

Parmi les annonces, l’arrivée sur le Samsung Galaxy Store d’une application Xbox Game Pass exclusive au Note 20. Cette dernière permettra aux joueurs de collecter des crédits qui pourront ensuite être dépensés dans le cadre d’achats in-app pour des DLC ou des items. Une option que l’application Xbox Game Pass disponible sur le Google Play Store ne proposera pas, indique The Verge. Pour Samsung et Microsoft, l’idée est aussi de court-circuiter Google sur les appareils Galaxy… évitant ainsi la commission de 30% que Google percevrait normalement. On ignore par contre si ce système de crédits sera par la suite étendu aux autres smartphones de Samsung où s’il restera réservé au Galaxy Note 20.

L’imposante manette PowerA Moga XP5-X Plus proposée en bundle avec le Note 20

Parallèlement à cet ajout, Samsung a aussi annoncé que son Galaxy Nore 20 pourra être vendu en bundle avec une manette PowerA Moga XP5-X Plus et trois mois d’abonnement Xbox Game Pass Ultimate en prime. Imposante, mais conçue spécialement pour le mode Xbox et le service xCloud de Microsoft, cette manette est aussi capable de recharger le Note 20 en cours de partie, histoire par exemple d’éviter la panne sèche en plein tronçonnage de locustes sur Gears 5.

Au-delà de leurs accords en matière de gaming, Microsoft et Samsung se sont aussi entendus sur le terrain applicatif et bureautique. Comme nous l’expliquions récemment, l’application Votre Téléphone de Windows 10 profitera de nouvelles fonctionnalités exclusives au smartphone Samsung Galaxy.