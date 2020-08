Microsoft sera très bientôt plus loquace sur l’architecture de sa Xbox Series X

Organisée chaque année en Californie, la conférence Hot Chips accueillera cette année deux représentants de la branche Xbox de Microsoft. La Xbox Series X et son architecture seront l'objet de leur intervention, prévue le 17 août prochain.

La Xbox Series X a beau avoir été dûment présentée par Microsoft au printemps, la machine n’en reste pas moins mystérieuse à bien des égards. Pour nous en dévoiler plus à propos de son architecture, et possiblement faire monter d’un cran l’excitation alors que son lancement approche à pas décidés, Microsoft enverra deux émissaires à la conférence Hot Chips, organisée en Californie entre les 16 et 18 août prochains.

Ce symposium technologique dédié à l’ingénierie informatique réunit chaque année des dizaines d’intervenants. Il sert souvent d’occasion pour présenter des nouveautés architecturales et technologiques. Cette année, Microsoft en profitera pour dévoiler plus en détail les entrailles techniques de sa nouvelle console de jeu.

Microsoft ne devrait pas se ménager en août

En jetant un œil au programme partagé sur le site officiel de la conférence, on découvre en effet que Jeff Andrews et Mark Grossman interviendront le 17 août pour parler de l’architecture de la Xbox Series X. Une présentation dont on ignore la teneur, mais qui devrait s’avérer intéressante. De nombreux points d’ombre techniques subsistent en effet encore quant à l’architecture interne de la machine.

Comme le rappelle pour sa part WCCFTech, le mois d’août devrait être chargé pour Microsoft et sa branche gaming, la nouvelle Xbox devant faire l’objet d’un événement supplémentaire d’ici la fin du mois. Un événement évoqué le mois dernier par Phil Spencer lui-même, et qui devrait entre autres aborder la question de la rétrocompatibilité annoncée avec les jeux d’ancienne génération.

« Oui, nous avons vu Ori et Dirt fonctionner à 120 images par seconde. La fréquence d’affichage et [la fluidité ainsi permise en jeu] est quelque chose que vous allez vraiment ressentir au lancement de la Series X. Je suis vraiment impressionné par les fréquences que nous avons vues sur les jeux rétrocompatibles des développeurs et de l’équipe de ‘back compat’ », avait ainsi commenté le patron de la division Xbox dans le cadre d’une interview accordée à la YouTubeuse américaine Justine Ezarik, alias iJustine.

« Se concentrer sur l’investissement que les joueurs ont fait pour la Xbox et s’assurer que cela continue, qu’il s’agisse des manettes que vous possédez déjà, ou des jeux que vous possédez déjà. Respecter la relation d’un joueur avec notre produit est juste d’une importance absolue pour moi et c’est quelque chose qui est devenu un pilier pour l’équipe ».

Si Microsoft tient bien un nouvel événement en août, il pourrait également être question d’y découvrir la date de lancement et le tarif officiel de la console, toujours attendue pour la fin d’année et dont les précommandes devraient débuter prochainement. Réponse d’ici quelques semaines.