La rétrocompatibilité sur PS5 serait dérisoire si l’on en croît Ubisoft

Une FAQ brièvement mise en ligne par Ubisoft en Australie, avant d'être retirée, dévoilait les modalités de la rétrocompatibilité sur PlayStation 5. Si Sony proposera bien de jouer à des titres PlayStation 4 sur sa nouvelle console, la chose n'irait pas plus loin.

Alors que Microsoft met déjà les petits plats dans les grands en matière de rétrocompatibilité avec ses consoles actuelles, et sa Xbox Series X à venir, Sony resterait pour sa part campé sur une compatibilité limitée de sa prochaine console avec les titres d’anciennes générations. D’après une page de FAQ publiée (et retirée rapidement après) sur le site officiel d’Ubisoft en Australie, la rétrocompatibilité de la PlayStation 5 serait pour le moins anémique, puisque limitée à la seule prise en charge des jeux PlayStation 4. En clair, si vous aviez pour projet de lancer vos vieux disques PlayStation, PlayStation 2 ou PlayStation 3 sur la PS5… vous pouvez très probablement oublier.

Sony pourrait donner à Microsoft un sacré argument en faveur de la Xbox Series X

Et pour cause, dans sa FAQ, Ubisoft indiquait explicitement que « Les joueurs PlayStation 4 pourront se joindre à des parties multijoueurs avec les joueurs PlayStation 5 », en précisant surtout que la « rétrocompatibilité sera disponible pour les titres PlayStation 4 pris en charge, mais ne sera pas possible pour les jeux PlayStation 3, PlayStation 2 ou PlayStation ». Le message paraît clair, et Sony pourrait ainsi laisser à Microsoft un bel avantage sur ce terrain.

La Xbox Series X sera en effet capable lancer tous les jeux Xbox One dès sa sortie (à l’exception des titres développés pour feu Kinect), tandis que certains seront optimisés pour tirer parti des performances de la nouvelle console. Cette dernière permettra aussi de jouer à l’ensemble des jeux Xbox et Xbox 360 déjà jouables sur Xbox One, avait indiqué Microsoft, soucieux de s’attirer les bonnes grâces des nostalgiques.

Comme le souligne ArsTechnica, Sony avait pourtant laissé planer un doute quant à une rétrocompatibilité plus poussée pour sa PS5. Lors de la présentation technique sur sa nouvelle console, en mars, le géant nippon avait notamment présenté une diapositive confirmant la prise en charge des jeux PS4 par la PlayStation 5. L’espace inoccupé sur cette diapo laissait alors entendre que d’autres générations de jeux pourraient être compatibles, mais ultérieurement, peut-être par le biais du service PlayStation Now. Si l’on en croit la FAQ partagée par Ubisoft, cette hypothèse semble aujourd’hui difficile à défendre.

Quoi qu’il en soit, Sony a au moins promis de faire les choses bien pour ce qui est des jeux PS4 qui pourront être lancés sur PS5. En mars, Hideaki Nishino, le Senior Vice President de Sony, assurait ainsi que « l’écrasante majorité des plus de 4 000 titres PS4 seront jouables sur PS5 ». Toujours d’après ArsTechnica, certains jeux PS4 auront toutefois besoin d’un patch pour tirer le meilleur parti des performances offertes par la nouvelle PlayStation.