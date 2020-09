Xbox Series S : une erreur de Microsoft confirme une nouvelle fois son existence avant l’annonce

Alors que Microsoft n'a toujours pas officialisé la Xbox Series S, la console n'en finit plus de faire l'objet de fuites.

Si vous suivez l’actualité de l’industrie du jeu vidéo sur Frandroid, vous savez probablement que Microsoft prévoit de lancer non pas une, mais bien deux consoles next-gen. Il y a d’abord la Xbox Series X, une nouvelle console haut de gamme dévoilée mois après mois depuis décembre 2019, mais aussi la Xbox Series S, également connue sous le nom de code Lockhart et encore drapée de mystère. Cette console, dont le but serait d’avoir une machine à petit prix au catalogue n’a de sens que si l’on connait son prix de vente. Or, Microsoft et Sony continuent de refuser d’annoncer le prix de leurs nouvelles consoles.

La Xbox Series S n’a pas été évoqué par Microsoft depuis l’E3 2018, époque où la firme parlait de « futures consoles next-gen » au pluriel, avant de nous expliquer qu’il n’y avait finalement qu’une seule console de prévue. Pourtant, on ne compte plus les fuites concernant la Xbox Series S. Grâce à la documentation aux développeurs, on sait qu’il s’agit d’une console visant un rendu Full HD ou 1440p, avec des caractéristiques revues à la baisse : le même processeur que la Xbox Series X, un processeur graphique avec une puissance brute de 4 TFlops (contre 12 pour la XSX), moins de RAM, pas de lecteur Blu-ray, mais tout de même un SSD. Son design serait facilement intégrable dans un salon, et très proche de la Xbox One S actuelle.

Le nom de la console trahit par Microsoft lui-même

D’après plusieurs fuites, Microsoft aurait dû présenter la console en juin, puis aurait décidé de repousser l’annonce au mois d’août, qui n’a pas eu lieu. Il semble pourtant clair que la console aurait déjà dû être officialisée. En effet, une manette Xbox officielle commercialisée aux États-Unis confirme qu’elle est compatible avec la « Xbox Series S » sans plus de précision.

Aujourd’hui, c’est une nouvelle fois un produit Microsoft qui trahit le nom de la nouvelle console, et confirme une nouvelle fois qu’elle est bien prévue. C’est sur Twitter, par le compte @BraviaryBrendan, que l’on trouve des photos d’une manette Xbox One tout ce qu’il y a de plus classique, accompagné d’un code pour tester le Xbox Game Pass Ultimate pendant 14 jours. C’est ce dernier qui nous intéresse.

Source : @BraviaryBrendan Source : @BraviaryBrendan

En effet, sur la carte qui accompagne le code, on peut la chose suivante « comprends Xbox Live Gold et un accès illimité à plus de 100 jeux de grande qualité sur Xbox Series X | S, Xbox One et Windows 10 ». Il s’agit de l’exacte même mention aux deux consoles que l’on pouvait trouver sur la boite de la première fuite mentionnée plus haut. L’existence de la console est désormais un secret de polichinelle.

Les boites de jeux ne mentionnent pas la Xbox Series S

Si vous avez déjà précommandé un jeu compatible avec la Xbox Series X, vous avez peut-être remarqué que le design des boites affichait désormais avec exactement quelle console le jeu était compatible.

La couverture de Yakuza Like a Dragon // Source : Fnac.com Far Cry 6 est compatible Xbox One et Series X

Ces deux jeux, qui participent au programme « Smart Delivery » de Microsoft, mentionnent à la fois une compatibilité avec la Xbox One actuelle, mais aussi avec la future Xbox Series X. La Xbox Series S n’est mentionnée nulle part sur ces boites. Pourquoi ? Tout simplement parce que d’après toutes les sources entourant les fuites de cette console, elle n’aurait pas de lecteur Blu-ray. Elle serait donc incompatible par nature avec les jeux proposés en boite. Il faudra obligatoirement passer par le Microsoft Store pour télécharger de nouveaux jeux sur la console, et ce dernier n’utiliser pas les couvertures des versions boites des jeux.

Il est donc logique que seuls les accessoires, comme un code pour l’abonnement Xbox Game Pass ou la boite de la nouvelle manette Xbox, mentionnent l’existence de la Xbox Series S.