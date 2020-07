Xbox Series X : la nouvelle manette Xbox apparait en blanc sur le web

Un internaute a publié une photo de la nouvelle manette Xbox en version blanche. Il pourrait s'agir d'une version spéciale destinée aux employés, ou de la manette officielle de la Xbox Series S, nom de code Lockhart.

Microsoft a adopté une stratégie bien particulière pour son passage à la nouvelle génération de console. La firme veut en effet proposer sa Xbox Series X comme la console la plus puissante du marché, mais sa plus grande priorité reste l’adoption du Xbox Game Pass. Pour cela, Microsoft va continuer à proposer ses jeux sur PC et sur l’ancienne génération de console, Xbox One. Tout cela se ressent jusque dans la conception de la nouvelle manette officielle Xbox.

En effet, cette manette n’est pas tant la manette officielle de la Xbox Series X que la nouvelle manette officielle de Microsoft pour tous ses services. La firme a d’ailleurs annoncé que la manette serait compatible avec la Xbox One, les mobiles et les PC. Bref, Microsoft veut en faire la nouvelle manette universelle. Une stratégie à l’opposée de la DualSense de Sony, pensée en association avec la PS5 et exclusivement pour cette console (même si la DualSense devrait être reconnue par Windows).

Cela explique d’ailleurs sans aucun doute pourquoi la nouvelle manette Xbox n’a pas de nom spécifique, et propose peu de nouveautés : port USB-C, bouton partage, nouvelle croix directionnelle et design légèrement ajusté. Jusque-là, cette manette a été dévoilée en noire, mais elle pourrait également être proposée en version blanche, à en croire une nouvelle fuite.

Une version blanche pour Lockhart ?

Un internaute a publié une photo très crédible d’une nouvelle manette de Xbox en version blanche. La photo aurait été prise lors d’une soirée pizza dans la région de Redmond, là où se trouve le siège de Microsoft. On peut donc y voir la nouvelle manette, reconnaissable grâce au bouton partage au centre, et à la nouvelle croix directionnelle héritée de la manette Elite Series 2.

Si cette photo montre véritablement une version blanche de la manette Xbox, plusieurs hypothèses peuvent être imaginées. D’abord, il pourrait s’agir d’une version spéciale destinée aux employés de Microsoft. La firme a l’habitude d’offrir des versions spéciales des Xbox à ses employés ayant travaillé sur le projet, et en 2013 ils avaient justement reçu une version blanche de la Xbox One, alors commercialisée exclusivement en noir.

Il est également possible que ce soit la première photo de la manette officielle qui accompagnera la Lockhart, la pas vraiment mystérieuse deuxième console en préparation chez Microsoft. Ce modèle, moins puissant que la Xbox Series X, serait actuellement en test chez des employés de Microsoft. Son design devrait être proche de la Xbox One S actuelle, avec une robe grise permettant de la distinguer plus facilement de la One S. Il serait donc logique que sa manette officielle soit blanche.

Commercialisation anticipée

Toujours concernant le contrôleur officiel Xbox, le journaliste Jez Corden indique que les nouvelles manettes pourraient être commercialisées avant même la sortie des prochaines consoles. En effet, l’ancien modèle ne serait tout simplement plus produit, et les stocks pourraient donc être progressivement remplacés par le nouveau design. Ce modèle pourrait donc tout simplement être fourni avec les futurs Xbox One S.

Pour rappel, Microsoft a déjà arrêté la production de la Xbox One X et de la Xbox One S All Digital, mais souhaite continuer la commercialisation de la Xbox One S dans les mois à venir.