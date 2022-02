Shadow se met sérieusement à la réalité virtuelle avec une solution innovante

Shadow lance ShadowVR, une application dédiée à la réalité virtuelle. Vous allez donc pouvoir vous passer d'un PC physique pour jouer aux jeux SteamVR sur votre casque VR.

Shadow, la solution de cloud computing française, est bloqué dans l’évolution matérielle. Le problème est que Shadow est touché par les mêmes problèmes de pénurie que le reste du marché, il est très compliqué de trouver des cartes graphiques disponibles. Shadow a commencé à effectuer ses premières commandes, malheureusement cette offre Performance ne sera disponible qu’à partir de l’été 2022.

En attendant, l’équipe en charge du développement de Shadow avait promis de faire évoluer les fonctions, applications et solutions proposées autour de son offre. Par exemple, l’application Android offre désormais une meilleure compatibilité avec les manettes, une gestion plus fine des définitions d’écran… d’après Shadow, 1 an de mises à jour ont été rattrapées.

Pour le support de Windows 11, Shadow a expliqué que cela sera le cas dans les prochains mois, ils sont en train de travailler avec Microsoft sur ce sujet.

La réalité virtuelle arrive dans un format Oculus Quest

Shadow effectuait des tests avec la réalité virtuelle depuis des années, mais il était difficile d’avoir une bonne expérience malgré des résultats encourageants. Ce 10 février 2022, l’équipe vient d’annoncer l’arrivée d’une application Shadow VR. Cette dernière est compatible uniquement avec les casques Oculus Quest 1 et Quest 2. Néanmoins, cette configuration permet de se passer complètement d’un PC support, car l’application tourne directement sur le casque VR.

Le débit de l’application est géré automatiquement, la définition est celle native de l’Oculus Quest avec 72 fps pour les performances. C’est une première version, Shadow promet déjà de futures améliorations : « passer sur game engine, pour la compatibilité avec plus de jeux et plus de manettes, avec de meilleures performances ».

Pour profiter de Shadow VR, il vous faudra également une compte Steam configuré sur votre Shadow, avec l’interface SteamVR. vous trouverez l’application Shadow VR sur SideQuest VR dans une version early access.

Les dernières annonces de Meta (Facebook) autour des métavers ont certainement motivé les équipes de Shadow d’accélérer le développement du support de la réalité virtuelle. Shadow peut ainsi se targuer d’être une des premières solutions de cloud gaming compatible VR.

