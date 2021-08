Halo Infinite : une date de sortie, mais aussi une Xbox Series X en édition limitée

La Gamescom réservait également une surprise pour les fans d'Halo. Halo Infinite, le jeu qui devrait initialement accompagner la sortie de la Xbox Series X, arrive le 8 décembre 2021. Autres nouveautés, une manette Xbox Elite dédiée au Master Chief et une console Xbox Series X, dédiée au vingtième anniversaire de la franchise, ont également été annoncées.

Ce n’était donc pas pendant l’émission Xbox qu’il fallait attendre de nouvelles informations sur Halo Infinite. En réalité, il fallait attendre l’Opening Night Live de la Gamescom.

Halo Infinite sortira donc le 8 décembre 2021 avec une campagne jouable en solo mais pas en coopération. Il faudra attendre trois mois après la sortie du jeu, et six mois pour le mode Forge. Autre spécificité, le mode multijoueur sera disponible en free-to-play et ne nécessitera donc pas d’acheter le jeu ni même d’abonnement Xbox Game Pass. Dans le trailer, ci-dessous, on peut ainsi entrevoir quelques images de la première saison multijoueur, sans aucun passage de gameplay.

Une console et une manette en édition limitée

Microsoft a également prévu, pour l’occasion, une manette Elite Series 2 dédiée au Master Chief et une Xbox Series X en édition limitée. Cette édition de la console sortira le 15 novembre 2021.