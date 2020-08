Gamescom : comment suivre l’Opening Night Live et ce qu’il faut en attendre

Bien que transformée en événement virtuel cette année, la Gamescom débutera, ce jeudi soir, par la traditionnelle Opening Night Live. Deux heures dédiées aux jeux vidéo avec, en toile de fond, le lancement des consoles de nouvelle génération, la PS5 et la Xbox Series X. Créateur et présentateur de l'événement, Geoff Keighley promet des jeux et des surprises.

L’E3 n’a pas eu lieu cette année et le salon allemand de la Gamescom ne suivra pas son cours habituel. À la place d’une réunion physique des joueurs et de la presse du monde entier avec l’industrie du jeu vidéo à Cologne, on aura essentiellement le droit à un show retransmis en direct sur Internet et présenté par Geoff Keighley. L’organisateur des Game Awards jouera ici le rôle de M. Mime monsieur loyal et nous promet une succession de démonstration des dernières nouveautés des plus grands éditeurs de l’industrie, pendant environ 2 heures. Un show qui va attirer tous les regards et qui ouvrent trois jours d’un événement entièrement digital, avec des rendez-vous et des présentations en ligne.

Date et heure de la conférence

L’Opening Night Live de la Gamescom commencera le 27 août 2020 à partir de 20 heures (heure de Paris). Un preshow ouvrira l’antenne dès 19h30 et l’événement devrait se terminer aux alentours de 22 heures.

Comment suivre l’Opening Night Live en direct

Il y a l’embarras du choix pour suivre la Gamescom en direct, comme souvent avec les conférences dédiées aux jeux vidéo. Elle sera notamment retransmise en direct sur Twitter ou Facebook, mais nous vous recommandons plutôt le flux sur Twitch qui offre en général une bonne qualité d’image et une latence minime.

Le plus simple est encore de regarder la vidéo sur YouTube que nous avons intégrée ci-dessous.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Quelles sont les annonces attendues ?

Geoff Keighley a officiellement confirmé la présence de nombreux éditeurs et constructeurs lors de l’événement. Seuls Nintendo et Ubisoft semblent manquer à l’appel parmi les acteurs les plus importants de l’industrie. En plus de Microsoft (Xbox Game Studio) et Sony PlayStation, on pourra en effet compter sur 2K, Bandai Namco, Bethesda, Blizzard, Bungie, Deep Silver, Devolver, Electronic Arts, Frontier, Focus Home, Gearbox, Headup Games ou encore Warner Bros. Games pour présenter leurs derniers jeux.

Une démonstration de jeux PlayStation 5

Évidemment, année 2020 oblige, on parlera forcément des consoles de nouvelle génération. Il ne faut pas s’attendre à la présentation de nouvelles informations colossales sur les machines, même si on n’est jamais à l’abri d’une bonne surprise (la Xbox Series X avait été dévoilée aux Game Awards de Geoff Keighley), mais on devrait avoir de nouvelles séquences de gameplay de jeux prévues pour les nouvelles consoles.

En particulier, Sony a déjà confirmé que Ratchet & Clank, qui nous avait impressionnés en juin, reviendra avec une démonstration plus longue et sans coupures. Nous pourrons peut-être en apprendre plus sur les mécaniques du titre qui utiliseront le SSD très prometteur de la PlayStation 5.

Des nouveautés pour le Xbox Game Pass

Microsoft sera aussi représentée lors de la Gamescom, mais il ne faut pas s’attendre à des annonces tonitruantes du côté des productions maison, la firme a déjà dédié une conférence spéciale en juillet à ses futurs jeux. En revanche, on peut s’attendre à quelques nouveautés pour le Xbox Game Pass, l’abonnement qui continue de gagner en popularité et qui est devenu le cheval de bataille de la firme.

Microsoft devrait donc annoncer quelques titres pour son service et donner des nouvelles de titres comme Wasteland 3, qui sort cette semaine, ou Age Of Empires 3 Definitive Edition, sans oublier l’arrivée dès le premier jour de Destiny 2 Beyond Light dans l’abonnement. La présence du logo ID@Xbox sur le programme officiel indique que l’on devrait aussi avoir le droit à quelques nouveaux jeux indépendants. Le programme ID@Xbox permet à Microsoft de repérer certaines perles vidéoludiques chez les indépendants, comme récemment Spiritfarer ou Night Call.

Ce serait aussi le bon moment pour mettre en lumière une évolution du Xbox Game Pass, ou l’annonce d’un nouvel avantage pour les abonnés au forfait Ultimate. Depuis aujourd’hui, les abonnés français ont le droit à trois mois d’abonnements sur Discord Nitro.

Les jeux les plus populaires seront là

En dehors des deux grands constructeurs de consoles, l’Opening Night Live sera l’occasion d’en apprendre plus sur les jeux les plus attendus, ou les plus populaires du moment. Ainsi le phénomène Fall Guys aura le droit à une présentation de sa saison 2, Activision devrait nous en dire plus sur Crash Bandicoot 4, Blizzard présentera World of Warcraft Shadowlands et Electronic Arts nous parlera des Sims et de Star Wars Squadrons. Un beau programme pour les passionnés.