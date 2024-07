Nintendo ne répare plus cette console et l’abandonne après douze ans de service

Nintendo fait le tri et met au rebut une de ses anciennes consoles, une malaimée qui n'a jamais réussi à faire face à sa grande soeur.

Alors que l’on parle de plus en plus de la Switch 2 qui pourrait sortir l’année prochaine, Nintendo fait le ménage dans son parc actuel et se débarrasse d’une ancienne machine. Lancée en 2012, c’est la Wii U qui part à la retraite.

Big N avait annoncé le 8 avril dernier la fin de service en ligne de cette console, aux côtés de la 3DS. Le jeu en ligne et les autres fonctionnalités connectées. Cela comprenait également les classements en ligne et la distribution de données. Ne subsistait plus que la Banque Pokémon et le Poké Transfert, sur la sellette.

Plus de réparation possible

Aujourd’hui, le constructeur nippon scelle définitivement le sort de sa console en annonçant que « le délai de conservation des pièces de rechange stipulé dans le Règlement du service de réparation étant écoulé, nous mettrons fin au service de réparation dès que les pièces que nous avons actuellement en stock seront épuisées. »

Dès lors, la Wii U bascule dans les machines obsolètes. Lancée il y a douze ans, elle est considérée comme une malaimée. Arrivée après la Wii, elle n’a jamais vraiment réussi à s’imposer face à sa grande soeur bien plus populaire. Sa double jouabilité fixe et portable n’avait pas été bien comprise, mais elle a permis d’éclairer la route pour la Switch qui a rencontré le succès qu’on lui connaît.