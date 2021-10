Ce pad Xbox de Victrix promet d’être le plus réactif au monde

Victrix, spécialisé dans les accessoires gaming et l'eSport, vient d'annoncer sa Gambit Dual Core Tournament. D'après le fabricant, cette nouvelle manette Xbox est tout simplement la plus réactive du monde.

Vous avez besoin d’une manette perfectionnée pour votre Xbox ? Avant d’acheter l’excellent contrôleur Xbox Elite ou de jeter votre dévolu sur une Razer Wolverine Ultimate, jetez peut-être un œil à la Gambit Dual Core Tournament. Cette nouvelle manette estampillée Victrix est la plus réactive au monde d’après son fabricant. Elle se destine naturellement aux joueurs les plus exigeants ainsi qu’au monde compétitif. Un secteur sur lequel Victrix s’est spécialisé.

« La marque Victrix se donne pour mission d’offrir aux fans un avantage en compétition. Notre équipe d’ingénieurs travaille aux côtés de professionnels de l’eSport afin de créer des produits que les joueurs adoreront et voudront utiliser en compétition, sachant qu’ils possèdent le meilleur équipement du marché », explique la marque.

Une manette très performante… et relativement abordable

Cela dit, les joueurs dans leur globalité sont aussi visés grâce à un prix plutôt contenu. Le responsable du marketing de Victrix explique d’ailleurs que les nouveaux produits de la gamme Gambit profitent des technologies de la gamme Victrix Pro. Un moyen de « proposer une performance et un design premiums aux joueurs de tous les jours (…), à des prix plus abordables », lit-on.

Proposée dès à présent à 99,99 euros, la manette Victrix Gambit Dual Core Tournament comprend des butées de gâchette ajustables, 14 composants interchangeables et profite de deux cœurs dévolus respectivement au traitement des entrées, et au support de la technologie Dolby Atmos. Le contrôleur est livré dans une boîte de transport.

Cette jeune personne porte le nouveau casque Gambit Wireless Gaming de Victrix… mais aussi et surtout la Victrix Gambit Dual CoreTM Tournament // Source : Victrix

En parallèle, Victrix lance un nouveau casque : le Gambit Wireless Gaming. Disponible à 129,99 euros, ce dernier reprend en partie les composants du Victrix Pro AF. Il profite d’une portée de 12 mètres, mais peut aussi être branché avec un film Jack 3,5 mm, fourni et doté de commandes. Compatible avec le standard Dolby Atmos lui aussi, il est livré avec une licence Dolby Atmos pour Xbox Series X|S, Xbox One et Windows 10. Notez qu’une version PS5 du casque (sous licence officielle) existe aussi, avec cette fois une prise en charge de l’audio 3D.