Ce pionnier de l’énergie verte propose jusqu’à 900 euros de remise sur ses générateurs solaires durant le Black Friday

Pour le Black Friday, Jackery fait chuter les prix de ses générateurs solaires mobiles. Gagner en indépendance énergétique et se chauffer durant l’hiver à moindre coût n’a jamais été aussi abordable.

En dépit du bouclier tarifaire, le prix de l’électricité ne cesse de flamber. Afin de se préparer au mieux pour l’hiver et de réduire sa facture, les énergies renouvelables constituent une alternative intéressante. Mais installer des panneaux solaires peut s’avérer coûteux et complexe, sans compter qu’ils sont généralement réservés aux propriétaires de maisons.

Pionnière en matière de stations électriques de secours, la société Jackery dispose d’une large gamme de générateurs équipés de panneaux solaires pliables et mobiles. Simples à installer, et surtout compactes, ses solutions conviennent à tout type d’habitations, et peuvent aussi être utilisées lors de voyages en camping-car.

À l’occasion du Black Friday, du 24 au 28 novembre, la marque californienne, qui vient de fêter ses 10 ans, propose de belles remises pouvant atteindre 26 % sur ses équipements. Voici notre sélection des meilleures offres Jackery du moment :

Voici tout ce qu’il faut savoir sur ces générateurs solaires et leur fonctionnement.

Le générateur solaire 2000 Pro 200 W passe à 2 149 euros

C’est le produit phare de Jackery. Bien que compact, puisqu’il est aussi petit qu’un bagage cabine, le générateur solaire 2000 Pro est puissant avec ses 2000 W et sa capacité de 2 160 Wh. Il peut alimenter pendant :

plus de 3 heures un grand réfrigérateur ;

1h30 un micro-ondes ;

1 heure un radiateur électrique d’appoint ;

48 minutes des plaques de cuisson.

Il dispose en prime d’une vaste connectique lui permettant de charger des appareils mobiles en USB Type-C, en USB-A, mais aussi n’importe quel autre équipement, y compris ceux dotés d’une prise 230V.

Ce dispositif peut donc intervenir rapidement et sans encombre en secours ou en complément du réseau électrique du domicile. Accompagné d’un maximum de 6 panneaux solaires SolarSaga 200 W, le générateur solaire 2000 Pro peut se recharger en seulement 2h30 (2 heures sur secteur).

Une fois le générateur chargé, les panneaux solaires peuvent être détachés puis repliés pour être ensuite rangés facilement. Ce système à énergie verte a été conçu par Jackery pour répondre à un besoin de mobilité, mais aussi pour convenir aux petits espaces. Avantage supplémentaire : avec environ 50 dB en fonctionnement, il est relativement silencieux.

Du 21 au 28 novembre, le générateur solaire Jackery 2000 Pro accompagné d’un panneau solaire SolarSaga 200 W est au prix de 2 149 euros au lieu de 2 899 euros. Le pack comprenant 2 panneaux solaires SolarSaga de 200 W passe quant à lui de 3 599 euros au prix de 2 699 euros.

Le générateur 1000 Pro 160 W est à 1 699 euros avec un panneau SolarSaga 80 offert

Le générateur solaire 1000 Pro est l’un des derniers-nés de Jackery. Il dispose d’une capacité de 1 002 Wh et bien qu’il puisse aussi alimenter un chauffage d’appoint pendant près d’une heure, il s’avère surtout adapté aux plus petits équipements comme un mini-réfrigérateur, une bouilloire, des lampes, un smartphone, ou encore un PC portable.

Comme le 2000 Pro, le générateur solaire Jackery 1000 Pro profite d’une large connectique composée notamment de :

2 prises 230 V ;

2 ports USB-C Power Delivery de 100 W ;

2 ports USB-A pour les appareils mobiles.

Encore plus compact et plus léger que le 2000 Pro, il mesure 34 × 26 × 25,55 cm, pour un poids de 11,5 kg. Il peut donc être aisément déplacé d’une pièce à l’autre, sans pour autant sacrifier sa puissance. Mais son atout principal réside dans sa charge ultra-rapide, sachant que sa batterie est à plein en moins de 2 heures avec 4 panneaux solaires SolarSaga 200.

Jusqu’au 28 novembre, le générateur 1000 Pro accompagné de trois panneaux solaires SolarSaga 80 est proposé au prix de 1 699 euros.

Les générateurs solaires 500 et 1000 passent sous les 1500 euros

Les générateurs solaires Jackery 500 et 1000 sont les plus abordables actuellement proposés par la marque californienne. Mais ils se démarquent surtout du reste de la gamme par leur remarquable mobilité, puisqu’ils ne pèsent respectivement que 6 et 10 kg et se montrent encore plus compacts que le 1000 Pro, pourtant salué pour cette qualité.

Pour autant, le générateur solaire 1000 n’en oublie pas l’essentiel : la puissance, qu’il partage d’ailleurs avec le 1000 Pro (1000 W). S’il se passe de la charge ultra-rapide, nécessitant alors 6,5 heures de charge avec 2 panneaux solaires ou 5 heures sur secteur, il présente toutefois l’avantage d’être encore plus discret et mobile avec ses dimensions de 33,3 × 23,3 × 28,3 cm.

Avec une taille encore plus minimaliste (30,1 × 19,3 × 24,2 cm) et une puissance de 500 W, le générateur solaire Jackery 500 est surtout adapté à des situations d’urgence. S’il vous permet d’avoir accès à votre TV et à votre ordinateur en cas de panne de courant, il peut aussi sauver vos courses en alimentant un mini-réfrigérateur durant 9 heures.

Pendant le Black Friday, ces deux générateurs solaires sont à prix mini, le Jackery 500 étant disponible au prix de 749 euros et le Jackery 1000 au prix de 1439 euros. Tous deux s’accompagnent d’un panneau solaire SolarSaga 100.