Plus de 8 cartes graphiques vendues sur 10 sont des Nvidia GeForce, AMD perd du terrain

Au milieu des pénuries, une bataille a lieu : Nvidia et AMD s'affronte. Malgré des nouveaux produits prometteurs, AMD n'arrive pas à s'imposer face à Nvidia.

AMD a été au coeur de l’actualité avec son architecture RDNA 2. Elle équipe les PS5, Xbox Series X et Series S, on la retrouve également sur les cartes graphiques Radeon RX : 6600 XT, 6700 XT, 6800 XT et 6900 XT. Enfin, on a également pu observer le retour d’AMD sur le marché des laptops de gamers, avec des puces graphiques Radeon dédiées.

Du côté de Nvidia, les GeForce RTX ont noyé le marché, les cartes graphiques pour PC fixes ont été déclinées dans de nombreuses références (dernièrement, nous avons testé la GeForce 3080 Ti). Nous avons également testé une multitude de laptops équipés de GeForce RTX 30.

Evidement, si vous aviez dans l’idée de mettre à jour votre configuration actuelle et de monter un nouveau PC, vous n’êtes pas passés à côté de la pénurie qui frappe ce marché depuis plusieurs mois. Il est très difficile de trouver une carte graphique disponible et les prix ont augmenté de façon irraisonnée.

On aurait pu penser, dans ce contexte, qu’AMD grignote des parts de marché à son concurrent Nvidia. D’autant plus que vous êtes nombreux à vous intéresser aux cartes AMD Radeon, la popularité de leurs références est haute actuellement. Mais, que nenni !

AMD est écrasé par Nvidia

Le cabinet JPR a publié des données dans son rapport sur le marché lors du deuxième trimestre 2021, il y a eu 123 millions de cartes graphiques vendues pendant cette période. Il s’agit d’une augmentation de 3,4 % par rapport au trimestre précédent et de 37 % par rapport à l’année précédente. Malgré les pénuries de composants, de condensateurs, de substrats et d’autres éléments, le marché s’en sort bien. D’autant plus que les stocks sont actuellement reconstitués pour assurer les ventes de fin d’année.

L’année dernière à la même époque, Nvidia détenait 80 % du marché des GPU, laissant AMD avec 20 %. Cette année, malgré les nouvelles cartes graphiques RDNA 2 sur le marché, Nvidia est en train de prendre des parts de marché à AMD. AMD a vu sa part de marché des GPU passer de 20 %, au deuxième trimestre 2020, à 19 % au premier trimestre 2021, et maintenant à seulement 17 % au deuxième trimestre 2021. Cela signifie que Nvidia vend plus de 8 cartes graphiques sur 10.

Notez que ces chiffres traitent uniquement des cartes graphiques pour PC, cela ne comprend pas les ordinateurs portables ni les consoles de jeux.

Intel débarque en 2022

L’année prochaine, il faudra compter sur un nouveau concurrent : Intel. Après avoir sérieusement musclé son jeu sur le terrain des GPUs intégrés à ses processeurs mobiles (avec les iGPUs Iris Xe l’année dernière), Intel dresse la table pour passer au plat de résistance : les cartes graphiques dédiées, vouées grand public.

En d’autres termes les joueurs et les créatifs. La firme a annoncé que sa gamme porterait le nom de « ARC ». Elle s’est aussi fendue d’un créneau de lancement fixé sans plus de précisions au premier trimestre 2022.