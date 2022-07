Western Digital lance le 1er SSD sous licence officielle PlayStation 5

Western Digital annonce du nouveau pour son SSD fétiche, le WD_BLACK SN850. Spécialement optimisé pour la PlayStation 5, il est le premier à avoir été adoubé officiellement par Sony pour servir de solution de stockage alternative sur la console.

Le stockage par défaut de votre PlayStation 5 vous semble raplapla ? N’ayez crainte, Western Digital a un SSD qui va vous permettre de charger vos jeux à toute berzingue : le WD_BLACK SN850. Optimisée spécialement pour la console, cette barrette M.2 NVMe est la première du marché à profiter d’une licence officielle accordée par Sony pour la PlayStation 5. Pour obtenir cette licence, Western Digital explique avoir conduit plusieurs centaines d’heures de tests sur les titres les plus gourmands de la machine de Sony, et dans différents scénarios d’utilisation.

Le SN850 brille néanmoins surtout par sa vitesse en atteignant notamment les 7000 Mo/s en lecture. Dans son communiqué, Western Digital ne précise toutefois pas les débits observés en écriture… une donnée pourtant importante pour jauger plus globalement l’efficacité de sa barrette.

Un dissipateur thermique pour éviter la chauffe

« Nous sommes ravis de ce nouveau projet avec Sony Interactive Entertainment et de l’opportunité de proposer le disque sous licence officielle aux joueurs de la PS5 », a déclaré Susan Park, cadre en charge des solutions grand public chez WD. « (…) Nous souhaitons approfondir notre engagement actuel à développer des solutions de stockage spécialement conçues pour améliorer l’expérience de jeu de tous les joueurs ».

Contrairement à beaucoup d’autres SSD plus conventionnels, le SN850 profite également d’un système de dissipation passif permettant de réduire la chauffe en utilisation intensive. Un bon point supplémentaire pour un SSD qui doit aussi justifier son prix salé.

Car il faudra allonger les billets pour se l’offrir. Western Digital affiche la version 1 To à 219,99 euros, tandis que le modèle 2 To se chiffre 329,99 euros. Une somme conséquente dans un cas comme dans l’autre, d’autant que les SSD, certes un peu plus basiques, mais aussi beaucoup plus abordables, sont légion. Nous leur avons consacré un comparatif complet.

Si toutefois le WD_BLACK SN850 vous a tapé dans l’œil, sachez qu’il est disponible dès à présent sur la boutique en ligne de Western Digital. D’autres revendeurs seront autorisés à le proposer… mais seulement à compter de la mi-août, précise le fabricant.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.