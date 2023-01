Ce tapis de bain est connecté et fait office de balance

Lors du CES 2023, la marque dédiée à la santé connectée Baracoda a présenté son premier tapis de bain connecté. Il permet de mesurer son poids, mais il donne aussi des informations sur la composition corporelle, la posture et l'équilibre.

Le CES 2023 à Las Vegas a été l’occasion de découvrir les grandes innovations technologiques, mais aussi tout un tas de produits tech insolites, voire loufoques. Parmi eux, il y avait le BBalance Matscale, un tapis de bain connecté de la marque Baracoda. Il s’accompagne de plusieurs fonctionnalités pour connaître quelques données de santé mesurées au quotidien.

Une balance connectée dans un tapis de bain

Ce tapis de bain est recouvert d’une housse lavable 100 % coton. Couplé à une Apple Watch, on peut mesurer l’équilibre, « en analysant le centre de gravité et la pression d’un utilisateur. » Pour les personnes âgées, Baracoda annonce que cela « peut détecter les changements subtils et prédire le risque de chute ». Cette balance connectée un peu particulière est résistante à l’eau et a une autonomie de six mois.

On peut se connecter au BBalance Matscale en Wi-Fi ou en Bluetooth. Ce tapis possède pas moins de 2800 capteurs, ce qui permet de prendre en charge jusqu’à 100 utilisateurs, en les reconnaissant automatiquement. Les données sont synchronisées via le cloud de Baracoda, mais on peut aussi les intégrer dans Apple Health et Google Fit. Un appareil qui a des dimensions de 81 par 56 par 2,5 centimètres, ce qui le rend adapté à toutes tailles de pieds, et pèse 7,1 kg.

Les autres données de santé mesurées par ce tapis de bain

En plus du poids, BBalance mesure également « des informations sur la composition corporelle, la posture et l’équilibre. » De quoi apporter via l’application associée « une expérience de coaching personnalisée pour chaque utilisateur, comprenant des exercices guidés de respiration, d’équilibre, de méditation et de musculation. »

Le positionnement de Baracoda pour ce produit est l’acceptation du corps. Derrière le marketing se cache la volonté de créer des habitudes qui ne nécessitent pas d’effort. La promesse : mettre ses pieds chaque jour sur le tapis de bain qui mesure plusieurs données, sans action supplémentaire.

Le BBalance Matscale est vendu en précommande au prix de vente conseillé de 349 dollars, mais la marque l’a mis en promotion à 299 dollars pour une durée limitée. Les livraisons sont prévues pour le printemps 2023 et deux coloris sont disponibles : noir et blanc.

