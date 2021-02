Introduction

Depuis ce 1er février, la gamme Lidl Smart Home est disponible en France. Ampoules, rubans à LED ou encore prises connectées sont les premiers produits proposés à des prix à faire pâlir la concurrence. Premier aperçu de la gamme qui veut initier le plus grand nombre à la domotique facile.

Tout connecter facilement dans sa maison, c’est le rêve de beaucoup. Il y a ceux qui maîtrisent et connaissent tous les protocoles sur le bout des doigts pour que tout s’automatise en un claquement de doigts chez eux. Et il y a les autres. Ceux qui voudraient bien, mais qui ne savent pas forcément par où commencer et comment bien tout configurer chez eux. C’est sans doute à ces derniers que Lidl a décidé de s’adresser pour bien les accompagner.

L’enseigne discount propose depuis ce 1er février ses produits connectés pour la maison. Comme nous vous l’avions annoncé, ils étaient déjà disponibles dans les pays limitrophes, c’est maintenant au tour des consommateurs français de pouvoir les approcher. L’atout de Lidll : des prix plus bas que la concurrence et une compatibilité avec le protocole Zigbee 3.0, très sécurisé et de plus en plus utilisé, notamment par les grandes marques (Amazon, Xiaomi, Philips Hue, des solutions comme Jeedom ou eedomus…). Ce qui va permettre une très grande compatibilité et intégration.

Parmi les premiers produits proposés, on trouve évidemment des ampoules, éléments de base de la domotique moderne, serait-on tenté de dire. Mais aussi des prises et multiprises et des rubans à LED pour votre décoration. Nous avons pu tester les différents appareils de cette nouvelle gamme baptisée Lidl Smart Home.

Comment bien démarrer ?

Vous ne pourrez pas vous tromper en magasin, la gamme est parfaitement identifiable avec ses emballages bleu nuit et son logo en haut à gauche représentant une maison avec un symbole de connexion. Les ampoules apparaissent sous la marque « Livorno Lux », les prises et la passerelle domotique sous celle de « Silvercrest » que les habitués connaissent bien.

À moins de disposer déjà d’une passerelle au standard Zigbee, il vous faudra déjà mettre dans votre chariot celle qui est proposée par Lidl avant de sélectionner vos produits. En effet, les différentes références peuvent par la suite fonctionner avec Google Home, mais ne sont pas des produits à proprement compatible avec la solution proposée par Google. Il faudra d’abord les connecter à la passerelle Silvercrest qui propose une portée jusqu’à 70 m et un signal qui émet à 360 °.

Commencer par télécharger l’application Lidl Smart Home (iOS et Android) et configurer votre compte.

Il faut ensuite installer la passerelle domotique qui va fonctionner via le protocole de connexion Zigbee 3.0. Avantage, c’est un protocole assez courant et vous pourrez donc intégrer vos produits par la suite avec d’autres systèmes compatibles de marques et fabricants différents. Vous branchez la passerelle et la raccordez à votre box ou routeur Internet avec la connexion Ethernet. Vous avez là le centre de votre maison connectée en devenir et vous pouvez ensuite ajouter vos produits.

La passerelle peut se poser ou se fixer au mur (vis de fixation fournies). Mais l’idée est de la mettre dans un endroit discret, sans pour autant l’enfermer dans un placard ou autre pour s’éviter une mauvaise connexion. Vous n’avez plus qu’à l’ajouter à l’application pour commencer toute la configuration.

Procédez ensuite de la même manière avec les autres produits à installer (les ampoules fixées dans les lampes, les prises avec les appareils branchés dessus avant de procéder à l’ajout via l’application).

L’application Lidl Smart Home

L’application Lidl est assez bien faite et claire. On trouve trois onglets : Domicile, Contrôle, Moi. Le premier va lister les appareils associés à votre système. Le second permet de définir des contrôles rapides (raccourcis sur la page d’accueil) et des automatisations, c’est-à-dire des scénarios d’exécution. La partie Moi correspond à votre profil. C’est là que vous définirez votre domicile et si vous acceptez le contrôle vocal des appareils.

Une fois que vous avez branché vos appareils vient l’heure de tout configurer.

Créez votre « domicile », c’est-à-dire nommez le lieu où vous installez vos produits.

Appuyez sur le bouton « + » en haut à droite et choisissez l’appareil à ajouter à la gestion de la passerelle domotique installée.

Vous pouvez ensuite classer les appareils ajoutés par pièce et créer ainsi des scénarios par zone.

En appuyant sur l’icône « Contrôle », vous pouvez choisir de définir des boutons de raccourci via l’onglet « Contrôle rapide » et le bouton « + ». Il faudra alors choisir une condition (raccourci d’action, agir en fonction de la météo — température, temps, lever ou coucher du soleil… —, selon le calendrier ou si l’appareil est allumé/éteint), puis définir la tâche à exécuter (utiliser un appareil, lancer un scénario, envoyer une notification ou déclencher une minuterie).

Cela va notamment vous permettre de pouvoir éteindre toutes les lumières d’une même pièce d’un seul clic, ou par exemple à 23h. Choisir de démarrer un appareil connecté à une prise à distance ou modifier la couleur des éclairages, lancer des routines planifiées… Car toutes les commandes se font depuis votre smartphone (ou votre tablette) à distance.

Configuration avec Google Home

Une fois que votre système de domotique est en place, vous avez la possibilité de le piloter depuis l’application Google Home et tous les appareils tels que les Google Nest Hub, Nest mini ou Nest Audio. Cela a surtout un avantage : vous pouvez piloter les différents appareils Lidl à la voix.

Et ajouter les produits à votre app Google Home n’a rien de sorcier.

Ouvrez l’app et appuyez sur le signe « + » en haut à gauche.

Dans la partie « Ajouter à la maison », choisissez « Configurer un appareil », puis « Fonctionne avec Google ».

Ajoutez alors le service « Lidl Home ». Tous les appareils configurés vont alors être associés à l’app Google Home, sous les noms que vous leur avez donnés. Mais il est encore possible de modifier la nomenclature pour qu’elle soit plus pratique à l’oral.

Vous pourrez ensuite les ajouter à vos pièces déjà créées ou à des nouvelles (sélectionner des appareils en cliquant sur la pièce choisie), à vos scénarios et les gérer depuis l’app Google Home sans repasser par l’app Lidl, sauf pour associer les nouveaux appareils.

Ils répondent ensuite aux actions en disant « Ok Google », que ce soit pour faire changer la lumière, aller ou éteindre…

Pour le moment, la gamme Lidl Smart Home n’est pas encore compatible avec Amazon Alexa ou Apple HomeKit.

Prix et disponibilité des appareils Lidl Smart Home

La gamme Lidl Smart Home arrive dans les magasins à compter de ce 1er février. La passerelle domotique est vendue 19,99 euros. Le prix des ampoules LED varie de 7,99 à 8,99 euros en fonction du modèle (E27, E14, GU10, lumière blanche ou RGB…). Le ruban à LED est annoncé à 17,99 euros. La prise connectée est à 9,99 euros, la multiprise arrivera plus tard.

À noter qu’un radiateur soufflant en céramique et pouvant se connecter en Wi-Fi est également proposé à 39,99 euros. Et il fonctionne via l’app sans connexion à la passerelle. D’autres produits comme la télécommande pour piloter l’éclairage sans smartphone (jusqu’à 25 lumières) ou encore des détecteurs de mouvements et capteurs d’ouvrants devraient s’ajouter par la suite au catalogue.

Une bonne porte d’entrée pour la domotique avec Google Assistant

Lidl propose une première gamme de produits intéressante, où l’on retrouve les basiques pour bien démarrer en domotique avec une solution facile à apprivoiser. Les ampoules connectées font partie des références les plus plébiscitées et Lidl dispose déjà d’une sélection de modèles assez complète, avec des ampoules LED de lumière blanche ou colorée (16 millions de couleurs), qui affiche un label énergétique A+, 806 lm de luminosité et 30 000 heures d’autonomie. Elles n’ont en ce sens rien à envier aux modèles de Philips Hue, le leader du secteur, vendus de 30 euros à 60 euros l’unité, ou même à la Xiaomi Mi LED Smart Bulb vendue 20 euros. Si l’on cherche véritablement une différence, on pourra sans doute se dire que les Philips Hue doivent l’emporter de quelques dixièmes de seconde dans la réactivité. Mais c’est vraiment histoire de pinailler pour un usage basique.

Le ruban à LED est de 2 m // Source : Frandroid / Melinda DAVAN-SOULAS Le ruban à LED Lidl s’installe facilement et propose 16 millions de couleurs // Source : Frandroid / Melinda DAVAN-SOULAS

Le ruban à LED, quatre fois moins cher chez Lidl, n’a certes pas la même finition que les modèles Philips Hue ou Nanoleaf qui sont extrêmement qualitatifs et bien finis, pouvant paraître plus solides. Mais le modèle de Livarno Lux est d’excellente qualité et propose un éclairage efficace, avec possibilité de changer de couleurs à la voix comme depuis l’app. Une fois fixé sous une étagère comme nous l’avons positionné, il ne bouge plus. Il peut être découpé pour être ajusté à la longueur du support et il est possible de lui rajouter des extensions, un connecteur étant fourni. C’est peut-être le seul reproche qu’on peut lui faire : ses deux mètres peuvent être un peu justes, notamment si vous êtes amenés à devoir le découper pour mieux le fixer dans un angle et utiliser le raccord.

La multiprise s’avère extrêmement pratique. Elle permet de configurer et gérer individuellement trois espaces, donc trois appareils différents. Vous pourrez choisir de tout couper ou de piloter chaque produit séparément, de créer des scénarios avec chacun d’eux ou plusieurs à la fois. Les trois ports USB également disponibles, en revanche, n’intègrent pas le système domotique. Mais bonne nouvelle : ils sont fonctionnels même si l’intégralité des prises est à l’arrêt.

Cela vaut-il le coup d’investir dans des produits connectés plus chers ? Pas forcément si vous débutez dans la domotique et que vous voulez aller au plus simple. Si vous avez déjà un système basé autour de Google Assistant, ce sera alors un jeu d’enfant. En revanche, si Apple/Siri ou Amazon Alexa ont pris le contrôle de votre maison, vous allez devoir opter pour un système en parallèle en attendant une éventuelle compatibilité.