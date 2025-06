Ces deux nouveautés Leroy Merlin renforcent la sécurité de votre maison

Leroy Merlin ajoute deux nouveaux produits connectés compatibles avec Enki avec la sécurité de votre maison en ligne de mire.

La nouvelle sonnette connectée et caméra de surveillance compatibles Enki. // Source : Leroy Merlin

Leroy Merlin continue sur sa lancée. L’enseigne française est toujours bien décidée à promouvoir sa plateforme Enki pensée pour faciliter l’utilisation des objets connectés de votre maison.

Voici donc deux nouveaux appareil venant étoffer l’écosystème : une caméra de surveillance extérieure sans fil solaire et une sonnette connectée.

La nouvelle caméra extérieure

On commence avec une nouvelle caméra de surveillance extérieure estampillée du logo de la marque Lexman. Aucune batterie n’est nécessaire pour l’utiliser, elle fonctionne grâce à l’énergie solaire (via un panneau dédié). Leroy Merlin en garantit l’autonomie « sans besoin de branchement électrique ».

Le cordon reliant la caméra au panneau solaire est long de 4 mètres.

La nouvelle caméra de surveillance de Leroy Merlin. // Source : Leroy Merlin

L’entreprise cite aussi un soin apporté au design et à la discrétion de l’appareil. Pour l’image, comptez sur un capteur de 3 Mpx filmant en « 2K » avec un champ de vision de 135 degrés et pivotable à 90 degrés. Leroy Merlin promet d’éviter l’abus de notifications grâce à un système de reconnaissance des formes humaines. Autrement dit : la caméra de surveillance est censée éviter les alertes inutiles.

Comme indiqué plus haut, cette nouvelle caméra de surveillance est compatible avec l’écosystème connecté de Leroy Merlin. Vous pouvez donc notamment la contrôler à distance depuis votre application Enki.

Il faudra débourser 79,90 euros (prix conseillé) pour acquérir cette caméra de surveillance connectée solaire. Elle est garantie 5 ans.

Le nouveau visiophone

L’autre nouvel appareil annoncé par Leroy Merlin est un visiophone connectée, cette fois-ci de la marque Lexman. Vision nocturne, champ de vision de 120 degrés, certifications IP54, enregistrements photo et vidéo… Plusieurs caractéristiques sont mises en avant et évidemment la possibilité de contrôler le tout depuis l’application Enki pour ouvrir ou parler avec vos visiteurs qui sonnent à la porte même si vous n’êtes pas chez vous.

Deux badges RFID sont fournis avec le visiophone pour permettre l’accès (pas besoin de clé donc) et vous pouvez en configurer jusqu’à 10.

Contrôle du visiophone par l’application Enki. // Source : Leroy Merlin

L’écran à installer à l’intérieur du foyer est grand de 7 pouces avec une définition de 800 x 480 pixels. Vous pouvez enregistrer 50 photos et 20 vidéos.

Le visiophone est garanti 5 ans et s’affiche au prix officiel de 249 euros.

