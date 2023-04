Ring corrige l’un des principaux défauts de ses caméras avec son dernier modèle

Avec sa nouvelle Ring Indoor Cam 2nd Gen, la branche sécurité domestique d’Amazon propose pour la première fois un mode de confidentialité physique.

La Ring Indoor Cam 2nd Gen complète une gamme de caméras connectées déjà très riche. Mais, alors que de nombreux concurrents proposent un cache manuel (parfois contrôlable à distance) pour assurer la vie privée de chaque membre du foyer, ce n’était pas encore le cas chez Ring, qui corrige enfin le tir avec son nouveau modèle.

Pour aller plus loin

Quelles sont les meilleures caméras de surveillance connectées en 2023 ?

Ring Indoor Came 2nd Gen : un cache de plus, mais rien d’autre

Esthétiquement, elle est presque identique à la Ring Indoor Cam de première génération. Ainsi, nous avons un cylindre en plastique blanc, avec en façade une surface noire où se positionnent la caméra et le capteur infrarouge. Juste en dessous se trouvent un haut-parleur et un micro. Finalement, seul le cache différencie les deux générations. Il suffit de le faire tourner manuellement jusqu’à recouvrir l’objectif afin de désactiver caméra et le micro.

Attention, ce cache n’est pas motorisé et vous ne pourrez donc pas l’activer ou le désactiver à distance. Toutefois, en passant par les paramètres de l’app Ring vous pourrez toujours couper la captation vidéo et audio. Techniquement, la première et la seconde génération sont identiques avec une connexion Wi-Fi en 2,4 GHz, l’enregistrement de vidéo en 1080p, la vision de nuit et des détecteurs de mouvement comme de bruit.

Cette caméra s’intègre totalement dans l’écosystème Ring, ce qui inclut Ring Protect Pro et SOS for Camera, deux services pour l’instant limités au marché américain. Le premier met en lien vos caméras avec un centre de professionnels de la sécurité. Alors que le second, qui s’active à partir de l’application Ring, permet d’envoyer à l’adresse de la caméra les services de secours (police, pompier ou urgences médicales).

Pour l’instant, la Ring Indoor Cam est uniquement disponible aux États-Unis au prix de 59,99 dollars. Elle ne devrait pas passer l’atlantique avant la fin de l’année.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.