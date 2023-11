La meilleure serrure connectée passe à Matter, voici ce que ça change

Nuki lance la 4ᵉ génération de ses serrures connectées Smart Lock et Smart Lock Pro. C'est la serrure connectée de référence qui passe à Matter.

Nuki, devenu un acteur incontournable dans le domaine des serrures connectées, revient sur le devant de la scène avec le Nuki Smart Lock 4.0. Cette nouvelle génération, très attendue, marque un tournant majeur, bien que son apparence extérieure reste fidèle à l’esthétique emblématique de la marque, disponible en noir et en blanc.

La véritable évolution réside dans l’électronique et le logiciel entièrement repensés avec la compatibilité Matter. Mais avant de parler de Matter, sachez que l’autonomie de la batterie a également été revue : avec une seule charge, Nuki évoque une autonomie jusqu’à six mois, soit une amélioration de 30 % par rapport aux modèles précédents. Cette caractéristique est particulièrement pratique pour les propriétaires de locations de courte durée, qui peuvent gérer l’accès à distance leur maison avec moins de contraintes.

Et voilà Matter chez Nuki

Mais, intéressons-nous à Matter. Après plusieurs années de tractations, le standard Matter a été lancé en novembre 2022. Cependant, les premiers objets connectés compatibles peinent à arriver. Matter s’appuie sur un partenariat entre les marques les plus influentes, qui ont compris l’importance de collaborer pour démocratiser la maison intelligente, plutôt que de persister dans une rivalité stérile. Des géants tels qu’Apple, Amazon, Google, Samsung, Ikea et Philips ont mis de côté leurs différences pour développer une norme commune. Cette norme vise à permettre une interaction fluide entre tout produit certifié Matter et d’autres appareils également certifiés, favorisant ainsi une interopérabilité étendue.

Matter utilise la technologie Thread (un dérivé de Zigbee) pour communiquer. Conçue spécialement pour les objets connectés, Thread offre une réactivité aux commandes supérieure au Bluetooth et une consommation d’énergie bien inférieure à celle du Wi-Fi, tout en garantissant une portée comparable. Avec Matter, les utilisateurs peuvent donc contrôler leur maison intelligente via leur plateforme favorite (Apple, Google, Amazon, etc.) en toute sécurité.

Inspirée par le système HomeKit d’Apple, cette norme s’appuie sur une reconnaissance automatique des appareils, complétée par un code de sécurité spécifique. L’installation est de ce fait bien plus simple. De plus, grâce à Thread, chaque appareil sert de passerelle, ce qui permet d’augmenter la portée globale de votre hub.

La Smart Lock et la Smart Lock Pro seront donc contrôlables à distance via l’application et le service Nuki en utilisant Thread, sans nécessiter de module supplémentaire. Une mise à jour, prévue début de l’année prochaine, permettra cette fonctionnalité, avec le support du hub Matter d’Apple (via HomePod 2 ou HomePod Mini). La Smart Lock Pro bénéficiera aussi d’une mise à jour gratuite pour cette fonctionnalité, tandis que la Smart Lock standard exigera un coût supplémentaire de 39 euros.

La Smart Lock Pro avec Wi-Fi intégré est commercialisée à 279 euros, tandis que la Smart Lock standard coûte 169 euros. Des options de mise à niveau sont disponibles pour les utilisateurs existants, avec des offres telles que le pack Smart Lock Pro avec Keypad 2 à 299 euros. De plus, pour les utilisateurs actuels d’une Smart Lock de Nuki, la mise à jour pour l’accès à distance via Thread sera gratuite au début de 2024.

Keypad 2 Pro : mieux intégré

Nuki a aussi annoncé son nouveau Keypad 2 Pro. C’est un petit module avec un digicode et un système d’empreintes digitales qui complète l’usage du smartphone pour utiliser la serrure Nuki. Sa façade en acier inoxydable non seulement lui confère une robustesse, mais contribue également à une plus belle intégration. D’ailleurs, ce module peut désormais s’intégrer parfaitement dans un mur ou sur une porte. Comme le modèle précédent, le Keypad 2, il peut enregistrer jusqu’à 20 empreintes digitales et 200 codes d’accès individuels.