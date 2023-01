Ces rollers électriques accélèrent et freinent selon l’inclinaison de votre corps

L’entreprise française Atmos Gear a conçu des rollers électriques capables d’accélérer ou de freiner selon l’inclinaison de votre corps. Cette jeune pousse était notamment présente au CES 2023, à Las Vegas.

Si les vélos électriques et les trottinettes électriques sont monnaie courante dans les grandes villes, les rollers électriques se font quant à eux plus rares. L’entreprise française Atmos Gear tente donc d’apporter sa propre solution en la matière avec un modèle éponyme présenté dans le cadre du CES 2023, organisé à Las Vegas.

Les Atmos Gear reprennent le même fonctionnement qu’une gyroroue : il suffit d’incliner son corps vers l’avant pour accélérer, ou vers l’arrière pour freiner. Un système relativement intuitif qu’il faut toutefois apprendre à apprivoiser. En complément, une petite télécommande permet également de contrôler sa vitesse, à la manière, cette fois-ci, d’un skateboard électrique.

Jusqu’à 25 km/h

Au total, les rollers Atmos Gear chaussent trois roues : le moteur se situe dans la roue centrale. Sur son site officiel, la société communique sur une autonomie de 20 kilomètres et une vitesse maximale de 25 km/h, à l’image des VAE et trottinettes électriques. Il suffirait d’une heure pour recharger ses patins.

En revanche, et comme le souligne justement Hibridos y Electricos, une petite contrainte s’impose aux utilisateurs au moment de les utiliser : la batterie est en effet logée dans une sacoche que vous portez vous-même. Ladite sacoche contient un boîter de 1 kg et deux connecteurs.

De ce fait, deux câbles relient directement les rollers électriques et la sacoche, mais pendent forcément un peu le long de votre jambe. Atmos Gear a cependant la bonne idée de fournir un scratch tour de cuisse pour optimiser l’ensemble. Même si idéalement, on aimerait disposer d’un système deux en un qui intègre à la fois le moteur et la batterie.

Déjà en précommande pour 500 euros

La jeune pousse tricolore explique ce choix pour des raisons liées au poids : avec une batterie intégrée, le roller électrique prendrait de l’embonpoint pour atteindre 3,5 kg, au lieu de 800 grammes en l’état actuel des choses. Un vrai fossé sépare ces deux valeurs, ce qui peut rendre compréhensive cette décision technique.

Il est d’ores et déjà possible de précommander les Atmos Gear pour un prix de 500 euros sur le site officiel de la marque, qui espère atteindre les 200 réservations. À l’heure d’écrire ces lignes, 170 personnes ont déjà jeté leur dévolu sur ces rollers électriques.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.