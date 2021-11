Mopar 500 Iride : la trottinette électrique qui se prend pour une Fiat 500

Mopar, filiale de Stellantis, lance une nouvelle trottinette électrique directement inspirée de la Fiat 500. La Mopar 500 Iride, de son nom, s’arrache au prix de 699 euros.

Mopar n’est peut-être pas la marque la plus connue dans nos contrées, mais elle appartient pourtant au sixième plus gros constructeur automobile mondial : j’ai nommé Stellantis, fusion du groupe PSA et de Fiat Chrysler Automobiles. Cette filiale fait aujourd’hui parler d’elle avec l’arrivée d’une toute nouvelle trottinette électrique, la Mopar 500 Iride

Cet engin, qui a pour but de promouvoir « une mobilité plus durable et abordable », a été imaginé à partir d’une idée simple : s’inspirer de la célèbre Fiat 500 en lui empruntant quelques marqueurs esthétiques symboliques. Le plus frappant n’est autre que le bloc optique avant, tout bonnement inratable.

Un phare avant emblématique

Tout en rondeur, la signature lumineuse de la Mopar 500 Iride rappelle fortement celle de la Fiat 500. Tout comme son coloris Celestial Blue (bleu céleste). Pour le reste, nous avons bien évidemment affaire à deux véhicules extrêmement différents qui ne partagent pas beaucoup de points communs sur le plan technique.

La Mopar 500 Iride s’équipe notamment d’un moteur de 250 W qui la propulse à une vitesse maximale de 25 km/h, comme le stipule la législation française. Sa batterie fournit par ailleurs une autonomie de 30 kilomètres, pour un temps de recharge de 4h30. À l’arrière, un feu-stop s’allume au moment d’appuyer sur le frein.

Du confort et une app complète

Pliable pour plus de praticité, cette trottinette électrique bénéficie d’un mode piéton activable depuis l’écran ou l’application iOS et Android. Ce mode limite sa vitesse à 6 km/h, pour avancer à ses côtés sur un trottoir et sans effort. Le poids total de l’engin atteint par ailleurs les 15 kilos.

La marque mentionne également des pneus de 10 pouces avec chambre à air, un amortisseur arrière toujours bienvenu pour améliorer le confort, un guidon télescopique ainsi qu’un sac de transport fourni et un chargeur 12 V (vendu séparément). Grâce à ce chargeur, il est par exemple possible « de recharger la trottinette électrique en roulant avec Nouvelle 500, en utilisant moins de 1 % de la capacité de la batterie de la voiture ». peut-on lire.

De son côté, l’application vous permettra de vérifier l’état de charge de la batterie, l’autonomie, la distance totale parcourue et le temps de parcours. Une « équivalence en termes de compensation des émissions de CO2 » est aussi au menu. Quatre modes de conduite ont été intégrés : Normal, Sherpa (minimise la consommation), Sport (conduite plus vive) et le fameux mode piéton.

Prix et disponibilité

L’application offre enfin « une gestion multi-utilisateur pour partager la 500 Iride en famille ou entre amis, jusqu’à un maximum de quatre personnes ». Toujours pratique si vous souhaitez partager votre engin.

Également décliné en gris nuage et rouge, la Mopar 500 Iride profite d’une option Safety Pack, incluant un casque, un gilet de haute visibilité et un système de verrouillage pour la stationner en toute sécurité. Le communiqué de presse officiel évoque une disponibilité « très prochainement », dans les distributeurs Fiat, en ligne et sur Mopar Store, au prix de 699 euros.