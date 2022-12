Ce puissant vélo électrique urbain dépasse les 100 km d’autonomie

BH Bikes dégaine un tout nouveau vélo électrique urbain qui s’appuie à la fois sur un puissant moteur et une autonomie généreuse dépassant les 100 km. Le tout avec un équipement de série tout à fait honorable.

En novembre, la firme ibérique BH Bikes levait le voile sur un nouveau VTT électrique très haut de gamme, l’iLynx Trail 8.0. Le constructeur continue de mettre à jour sa gamme avec un autre modèle récemment ajouté à son catalogue : le BH Core Cross, qui se destine principalement aux déplacements urbains.

Ici, BH Bikes continue de se positionner sur le segment des vélos électriques haut de gamme, eu égard au prix de son modèle : 2899 euros. À ce tarif, le BH Core Cross propose une fiche technique alléchante. Débutons par l’une des plus grosses nouveautés : le moteur 2EXMAGII, qui est fabriqué en interne.

Coupleux et endurant

Ce moteur seconde génération s’intègre au niveau du pédalier et est associé à un capteur de couple. Avec, l’assistance électrique est proportionnelle à la force que vous mettez dans les pédales. Cela procure une conduite réactive, dynamique et plus naturelle. Le poids du système atteint par ailleurs les 2,1 kg, contre 2,5 kg sur la version précédente.

Le 2EXMAG premier du nom s’était jusque-là invité sur des VTTAE. C’est la première fois que la marque espagnole équipe l’un de ses vélos urbains d’un moteur fait maison, précise Hibridos y Electricos. Outre sa puissance de 250 W, c’est son couple de 65 Nm qui rassure. Avec, les cotes, démarrages vifs et reprises ne devraient être qu’une formalité.

Nichée dans le tube diagonal inférieur du cadre en aluminium, la batterie de 540 W promet une généreuse autonomie de 130 km. Nous ne connaissons pas les conditions dans lesquelles a été obtenue cette valeur, mais il se peut que le rayon d’action soit plus faible que celui officiellement annoncé.

Dans tous les cas, même si la portée du BH Core Cross atteint les 80, voire 70 kilomètres, cela reste excellent en pratique pour se déplacer en ville sans se soucier du niveau de sa batterie. Peu de vélos électriques testés par la rédaction sont allés aussi si loin : nous pourrions citer le Cowboy 4 ST ou encore le NCM C5.

Des bons équipements de série

Sur le papier, le BH Core Cross ne semble pas être le VAE le plus confortable, et ce en l’absence de fourche suspendue, suspension arrière ou selle suspendue. Pour amortir un minimum les chocs, ce modèle compte donc sur ses pneus Schwalbe Marathon Perf 40-622, associés à des freins à disque hydrauliques Shimano MT200.

La transmission est également fournie par Shimano, via le système Shimano Deore à dix vitesses. Un bon moyen de jouer sur le braquet et la résistance du pédalier, aussi bien sur des dénivelés positifs que négatifs. Comptez enfin sur un porte-bagages et des garde-boue de série, des équipements de base pour tout VAE urbain qui se respecte.

