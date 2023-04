Cette entreprise s’occupe de récupérer votre vélo électrique volé

La société britannique BackPedal propose, en échange d’un abonnement mensuel ou d’un service à la demande, d’aller récupérer votre vélo électrique volé. Pour ce faire, elle dispose d’un réseau d’agents dispatchés partout au Royaume-Uni.

BackPedal peut-il être considéré comme une sorte de justicier envers les victimes de vol de vélo électrique ? Certains diront que oui, d’autres que non. Le fait est que cette entreprise basée au Royaume-Uni cherche à apporter une solution face à ce fléau qui touche plusieurs dizaines de milliers de personnes chaque année.

L’idée est simple : en échange d’un abonnement mensuel de 8,99 livres sterling, la société s’occupe de retrouver et récupérer votre VAE dérobé. Pour ceux et celles qui ne souhaitent pas s’abonner, un service à la demande facturé 799 livres sterling est possible. Si votre monture n’est pas retrouvée, la moitié de la somme est remboursée – cela fait office de double peine, admettons-le.

Un réseau d’agents

Comment procède BackPedal ? La société s’appuie sur la localisation du traceur GPS installé sur le vélo. Il est donc obligatoire d’en posséder un. Le site officiel du service propose tout un réseau de partenaires en mesure d’en installer, en échange de 200 livres sterling tout de même. Des traceurs GPS pour vélo plus abordables existent.

Si votre deux-roues est volé, il suffit de contacter le centre de contrôle de l’entreprise qui va alors s’appuyer sur un réseau d’agents dispatchés partout sur le territoire britannique. Exemple : un vélo est chapardé à Manchester, BackPedal contacte dans la foulée ses personnes de confiance situées dans la région.

Le groupe fait preuve de transparence quant aux types de profils recrutés : ce sont généralement des policiers retraités, des vétérans militaires ou des professionnels de la sécurité. Ces personnes ne travaillent pas à plein temps pour BackPedal : elles sont seulement appelées lorsque cela est nécessaire.

Dans les colonnes de Momentum Mag, le fondateur James Dunn explique sans détour qu’une intervention nécessite parfois l’accès à une propriété privée. Dans ce cas, les agents sur place informent la police de leurs intentions, ou coordonnent l’opération avec les forces de l’ordre pour qu’elles interviennent elles-mêmes.

Parfois à la limite de la légalité

De là à dire qu’ils sont parfois à la limite de la légalité, il n’y a qu’un pas. Car en cas de viol d’une propriété privée, BackPedal mise tout bonnement sur l’inaction du voleur en termes de démarches pénales. Puisqu’il était lui-même en infraction, la société estime qu’il ne portera pas plainte.

Une autre question se pose : que fait BackPedal au moment de récupérer un vélo électrique volé auprès d’un voleur ? L’amène-t-il au commissariat pour que la victime dépose plainte ? Le laisse-t-il libre ? Dans le second cas, le problème initial serait certes réglé, mais le voleur se retrouverait alors en liberté sans aucune poursuite judiciaire. Le site officiel du service ne donne aucune précision à ce sujet.

Selon BackPedal, son taux de réussite atteindrait les 89 %, soit environ neuf vélos retrouvés sur dix. C’est ici un chiffre relativement similaire à celui que Decathlon nous avait communiqué (91 %) pour ses VAE connectés volés et dotés d’une puce GPS.

Des réflexes à avoir

Pour rappel, quelques réflexes existent pour réduire au maximum le risque de vol : utiliser deux cadenas au lieu d’un – voire ce cadenas capable de résister en partie à une meuleuse –, garer votre vélo dans une rue passante et éclairée ou encore installer un traceur GPS relativement précis.

En France, les forces de l’ordre sont généralement très enclines à intervenir lorsqu’un vélo est équipé d’une telle puce. Il suffit tout simplement de suivre la trace de votre monture depuis une application pour retrouver votre monture.

