Les nouveaux outils Photoshop et Illustrator sont les mises à jour les plus importantes d’Adobe Firefly à ce jour

L'outil d'intelligence artificielle d'Adobe, Adobe Firefly, se dote de nouvelles fonctionnalités permettant mettant de générer des images de A à Z se confrontant à une polémique auprès de ses utilisateurs.

Adobe vient d’annoncer de nouvelles fonctionnalités pour son outil de retouches photo : Photoshop, mais aussi dans Illustrator.

Les outils d’Adobe gagnent de nouvelles fonctionnalités liées à l’intelligence artificielle, boosté par Firefly. D’outils de modifications, Photoshop pourrait maintenant devenir un outil de création d’images, ce qui soulève de nombreuses questions sur l’utilisation de nos images.

De modificateur à « créateur »

Lors de ses premières intégrations à l’outil Photoshop, Adobe parlait de Firefly, son intelligence artificielle, comme un assistant venant booster les fonctions de remplissage génératif. Il vous était alors possible d’ajouter, d’étendre, de supprimer des parties spécifiques d’une image. Vous pouviez également générer de petits éléments. Aujourd’hui, la nouvelle version de Firefly va plus loin et se rapproche de Large Language Model (LLM) comme Dall-E ou encore Midjourney et vous permet de créer des images ex nihilo à partir d’un « prompt » générant du texte en images. Engadget a pu recueillir les propos d’Erin Boyce, responsable marketing chez Adobe : « Cela accélère vraiment le temps de création ». Elle poursuit :

« L’idée de faire passer quelque chose de votre esprit à la toile n’a jamais été aussi simple. »

Les équipes d’Engadget ont pu tester cette nouvelle version qui ne serait pas exempte des défauts classiques que l’on retrouve dans la génération d’images via intelligence artificielle.

De nouvelles polémiques

Cette fonctionnalité est proposée par le modèle Firefly Image 3. Un changement de direction, qui n’est pas du goût de tous les utilisateurs. Bon nombre de créateurs se sont opposés aux nouvelles conditions de service d’Adobe, craignant que leurs créations puissent servir de matière d’entraînement à Adobe et son intelligence artificielle. Une crainte que réfute complètement Adobe. L’entreprise a déclaré « développer une IA générative de manière responsable […] axée sur les créateurs et les créatrices. ». En d’autres termes, Adobe s’engage à ne jamais se former sur du contenu client.

La question des droits d’usages sur les bases de données utilisées pour l’apprentissage des LLM est au cœur de nombreuses polémiques. Du côté d’Adobe, la démarche se veut responsable. L’entreprise indique sur son site internet que Firefly s’est entraîné sur les images présentes sur Adobe Stock, du contenu sous licence libre ou bien tombé dans le domaine public. De plus, Adobe indique avoir mis en place un système d’indemnisation pour les contributeurs et contributrices d’Adobe Stock dont le contenu est utilisé.

