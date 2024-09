Besoin d’un nouvel ordinateur ? La CAF peut vous aider à le financer jusqu’à 600 euros

Les Caisses d’Allocation Familiale lancent de nouvelles mesures pour pallier les inégalités liées au développement du numérique en France. Principalement destinées aux familles, ces aides ne sont pas encore disponibles sur l’ensemble du territoire.

La fracture numérique touche particulièrement les personnes âgées et les plus jeunes // Source : Annie Spratt – Unsplash

Aujourd’hui, il est difficile de se passer d’un ordinateur. Que ce soit pour effectuer des démarches administratives, déclarer des revenus ou payer des amendes, le numérique est devenu la passerelle la plus évidente, la plus accessible et la plus rapide. Enfin, pas pour tout le monde, car nous ne sommes pas tous égaux en la matière : si certains ont plus de difficultés avec les outils numériques, d’autres n’ont pas toujours les moyens de s’équiper correctement.

Pour ces derniers, des solutions existent : si certains établissements publics, comme les bibliothèques, proposent un accès sur place à des ordinateurs, la CAF s’est également penchée sur le problème sur le plan économique. En effet, l’organisme peut accorder des aides pour financer l’achat de matériel informatique, qu’il s’agisse d’un PC, d’une tablette ou de périphériques tels qu’une souris, un clavier ou une imprimante.

Ces aides, d’un montant maximum de 600 euros, prennent la forme d’un prêt sans intérêt remboursable sur deux ou trois ans. Elles sont bien sûr soumises à certaines conditions : le demandeur doit disposer d’un quotient familial inférieur ou égal à 800 euros et justifier de la charge d’un enfant mineur ou à naître.

La CAF s’attaque à la fracture numérique

Comme l’explique 20 Minutes, ce programme extra-légal varie d’un département à l’autre. Alors que le prêt est plafonné à 500 euros en Charente-Maritime, Haute-Vienne, Ariège et Tarn, il peut atteindre 600 euros en Loire-Atlantique. L’Eure, quant à elle, prévoit de doubler son aide avec une subvention pour les étudiants de moins de 26 ans poursuivant des études supérieures, pour atteindre un montant maximum de 1 000 euros.

Pour en savoir plus sur les dispositifs disponibles dans votre département, vous pouvez contacter la Caisse d’Allocation Familiale la plus proche de chez vous. Notez toutefois que ces aides sont également soumises à des disponibilités budgétaires. N’attendez donc pas la fin de la rentrée pour commencer vos démarches, soit en ligne, soit directement sur place, où des ordinateurs peuvent être mis à votre disposition.

La démarche de la CAF n’est évidemment pas anodine. La fracture numérique, qui touchait près de 15 % de la population en 2021, risque de marginaliser de plus en plus de Français. Et pour cause : après l’expérience Tous Anti Covid et l’arrivée de l’application France Identité, il est clair que l’État entend s’appuyer toujours plus sur nos appareils et ceux de ses agents. Une bonne nouvelle pour certains, une moins bonne pour d’autres, encore trop nombreux.