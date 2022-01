Un Chromebook pour gamers fait-il sens ? Éléments de réponse

Imaginez un avenir où vous voudriez acheter un ordinateur portable de gaming et finir par choisir un… Chromebook ? Cette idée pourrait ne pas s'avérer si folle. Selon 9to5Google, il est possible que HP et Lenovo lancent des Chromebooks orientés gaming, avec des claviers RGB et éventuellement un support Steam.

Jusqu’à maintenant, Chrome OS est considéré comme une alternative économique aux ordinateurs portables Windows et macOS. Aujourd’hui, néanmoins, de nombreux modèles de Chromebooks peuvent tenir tête aux ordinateurs portables Windows ou macOS traditionnels. Plus économiques, plus rapides, plus simples à utiliser et souvent mieux sécurisés, les Chromebooks constituent une alternative sérieuse.

Bien sûr, un Chromebook ne peut pas répondre à tous les besoins et à tous les utilisateurs. Si vous êtes graphiste, photographe ou monteur, vous devrez sans doute chercher votre bonheur ailleurs. Car les Chromebooks ne sont pas conçus pour le montage vidéo, les retouches photo ou la conception 3D. Concernant, le gaming, ça se discute.

Une expérience de gaming limitée et sous conditions

Aujourd’hui, les Chromebooks proposent une expérience de gaming grâce aux titres que l’on peut trouver sur Google Play, ce qui n’est pas forcément ce que les gamers recherchent, ou les possibilités offertes par des plateformes de cloud gaming telles que Stadia, GeForce Now et Game Pass via xCloud, pour n’en citer que quelques-unes.

Cependant, ces propositions ne convainquent pas tout le monde, en particulier ceux qui recherchent essentiellement un PC portable pour jouer à certains titres et ceux qui ne sont pas équipés d’un accès à très haut débit.

Steam à la rescousse

Cependant, Google souhaitait étendre les capacités de Chrome OS en matière de jeux vidéo. En 2020, le géant de Mountain View a déclaré qu’il travaillait pour apporter le support officiel de Steam, la plate-forme de jeu de Valve, aux Chromebooks, mais nous n’avons eu que très peu de nouvelles depuis. Il est néanmoins fort à parier que cela s’accélère en 2022.

Aujourd’hui, le code source de Chrome OS nous donne quelques indices sur l’avenir de ces machines. Cela révèle l’existence d’une prise en charge des claviers RGB, avec la possibilité de personnaliser les couleurs et l’intensité de l’éclairage.

Si les rumeurs s’avèrent vraies, nous pourrions découvrir une nouvelle génération de Chromebook qui intègre des fonctionnalités de jeux et le matériel adapté. La technologie Proton de Valve, la même technologie qui sera utilisée dans le Steam Deck qui fonctionne avec une distribution GNU/Linux, cela permet de charge un grand nombre de jeux (initialement compatibles Windows) et d’améliorer sa compatibilité avec les systèmes anti-triche qui sont souvent le facteur de blocage pour les portages.

