Chromebook : Boulanger offre une bonne raison supplémentaire de craquer pour ces ordinateurs abordables

Bénéficiant déjà d’un rapport qualité prix pour le moins attractif, les Chromebooks sont encore plus accessibles en ce moment chez Boulanger. L’enseigne vous propose un joli bonus de reprise pour votre ancienne machine si vous passez sur un ordinateur équipé de ChromeOS.

Et si le moment était venu d’abandonner Windows ou macOS au profit d’un Chromebook ? Les machines équipées de l’OS de Google présentent de nombreux avantages par rapport à la concurrence et jouent à armes égales avec les PC portables traditionnels. Capables de vous accompagner aisément dans toutes les tâches du quotidien, économes en énergie, ils sont aussi souvent plus abordables.

Boulanger propose actuellement une offre qui pourrait bien vous faire franchir le pas. En apportant votre ancien ordinateur ou tablette auprès d’un vendeur dans l’un des magasins de l’enseigne, l’e-commerçant propose une réduction bonus allant jusqu’à 80 euros pour l’achat d’un Chromebook. Un petit cadeau non négligeable pour vous aider à vous équiper et permettant en sus de faire une bonne action par l’intermédiaire de la fondation Boulanger.

Économisez 80 euros sur votre Chromebook et aidez un étudiant avec l’offre de reprise Boulanger

Si l’envie d’adopter un Chromebook vous titille depuis quelque temps, le moment est peut-être venu de faire le grand saut. Pourquoi ? Eh bien parce qu’en ce moment, et jusqu’au 30 avril, Boulanger vous propose non seulement des offres sur une sélection de Chromebooks, mais aussi un bonus de reprise pour votre ancien PC ou tablette, pouvant aller jusqu’à 80 euros. Concrètement, vous obtiendrez :

50 euros offerts pour l’achat d’un Chromebook de moins de 399,99 euros ;

80 euros offerts pour l’achat d’un Chromebook de plus de 399,99 euros.

De quoi faire baisser la note et vous équiper à moindre coût. Si l’argument pécuniaire seul ne suffit pas à vous convaincre, sachez que profiter de cette offre de reprise vous permet aussi de faire une bonne action. En apportant votre vieux PC ou votre vieille tablette à un vendeur Boulanger pour le faire reprendre en boutique, vous participez à l’œuvre de la fondation Boulanger en faveur de l’éducation des jeunes.

L’appareil ainsi rapporté est reconditionné et donné à un étudiant qui en a besoin via l’opération “1 ordi 1 étudiant”. Si votre machine ne trouve pas preneur, sachez qu’elle sera recyclée.

Efficaces, peu onéreux et simples à prendre en main : découvrez les Chromebooks

Derrière l’appellation Chromebook se cache un type d’ordinateur portable créé pour accueillir l’OS de Google, ChromeOS. Reprenant dans les grandes lignes la philosophie Android, il fonctionne à l’aide d’applications distribuées via le Google Play Store, ce qui en fait un OS léger, peu gourmand en ressources et capable de fonctionner aisément sur des configurations modestes.

Grâce à cet OS, les Chromebooks jouissent de nombreux avantages. Le plus intéressant d’entre eux reste sans conteste leur vélocité. La légèreté du système fait que les Chromebooks démarrent très rapidement et sont capables de traiter aisément la très grande majorité des tâches qui leur sont confiées. Cela confère aussi à ces ordinateurs une autonomie généreuse, idéale pour les longues sessions de travail ou de loisir.

Le Google Play Store permet d’ailleurs aux Chromebooks de profiter d’une bibliothèque d’applications extensive couvrant la plupart des usages (retouche d’image, montage, productivité, jeu, etc.). Google oblige, les Chromebooks profitent aussi pleinement de l’écosystème de services en ligne proposés par la firme. Ils fonctionnent donc naturellement avec Google Drive, Google Docs, etc. Si vous avez vos habitudes chez Microsoft, aucun problème, vous pouvez utiliser sans aucun souci les applications MS Office en ligne avec votre Chromebook.

Quels sont les Chromebooks du moment chez Boulanger ?

En ce moment, Boulanger vous propose de découvrir une sélection de Chromebooks récents susceptibles de correspondre à vos attentes. Des machines abordables, qui bénéficient en sus de la réduction de 80 euros offerte par le bonus de reprise.

Le Chromebook Asus Flip 15 à 419,99 euros

L’Asus Flip 15 est une machine particulièrement polyvalente. Elle se démarque grâce à un écran tactile 1080p de 15 pouces, doté d’une charnière capable de pivoter à 360 degrés pour pouvoir l’utiliser en mode tente ou bien comme une tablette.

Côté configuration, l’Asus Flip 15 peut compter sur un Ryzen 3 3250C, un contrôleur graphique intégré ainsi que 8 Go de RAM. Le stockage est pour sa part assuré par un SSD de 128 Go, ce qui est amplement suffisant puisque de nombreuses données peuvent être stockées dans le cloud de Google. Niveau connectique, un port HDMI, un port USB 3.2 Gen 2, 2 ports USB 3.2 Gen 2 (Type C) et un lecteur de carte SD permettent de profiter pleinement de tous les accessoires nécessaires.

Cet Asus Flip 15 est actuellement proposé dans un pack qui regroupe l’ordinateur, une sacoche et une souris sans fil. Grâce au bonus de reprise Boulanger, il est accessible pour 419,99 euros au lieu de 499,99 euros.

Le Chromebook HP 14 à 319,99 euros

Le HP 14 est un Chromebook qui vise la simplicité et l’efficacité grâce à une fiche technique qui va droit à l’essentiel. Dans ses entrailles, on retrouve un Core i3 1115G4 suppléé par 8 Go de RAM et un SSD de 128 Go en PCi-Express qui lui offre une importante vitesse d’exécution. Il jouit aussi, selon les données du constructeur, d’une autonomie atteignant les 11 h 30, ce qui est loin d’être négligeable.

L’affichage, pour sa part, est assuré par une dalle mate Full HD de 14 pouces dotée d’un traitement antireflet. La webcam intégrée à l’écran bénéficie d’un cache physique qui permet de protéger votre intimité en toutes circonstances. En plus des habituels ports USB (2.0 et 3.2) et d’un port HDMI, le HP 14 est compatible avec le WiFi 6 et le Bluetooth 5.0.

Ce Chromebook HP 14 est disponible à 319,99 euros grâce au bonus de reprise offert par Boulanger. Il est disponible dans un pack accompagné par une sacoche de transport et un Google Nest Audio.

Le Chromebook Lenovo Duet 5CB à partir de 349 euros

Le Lenovo Duet 5CB est un Chromebook particulièrement intéressant dans la mesure où il peut être utilisé à la fois comme un ordinateur portable classique, mais aussi comme une tablette grâce à son clavier amovible. Sa dalle OLED 1080p de 13 pouces, entièrement tactile, constitue l’un de ses gros avantages et s’avère agréable à utiliser, que ce soit pour travailler ou se divertir.

Pour la fiche technique, Lenovo à fait le choix d’un Snapdragon SC7180 accompagné par 4 Go de RAM, et un stockage eMMC de 64 Go. Une configuration légère, mais efficace, qui fonctionne particulièrement bien pour la bureautique. Pour le reste, le Lenovo Duet 5CB dispose de 2 ports USB 3.0, de la compatibilité WFfi 6 et Bluetooth 5.1 et d’une autonomie estimée à 12 heures.

Dans sa version de base, le Lenovo Duet 5CB est proposé au tarif de 349 euros grâce au bonus de reprise de 50 euros offert par Boulanger. Il est aussi disponible dans une version disposant de 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage pour 419 euros, toujours grâce au bonus de reprise de Boulanger.