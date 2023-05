Framework adopte AMD : le choix est désormais entre vos mains

Avec la présentation officielle des processeurs par AMD, Framework peut désormais partager davantage de détails. Ils utilisent les processeurs Ryzen 5 7640U et Ryzen 7 7840U, qui offrent tous deux des performances améliorées au niveau du CPU et du GPU.

Framework a annoncé d’importantes mises à jour pour son ordinateur portable modulaire, y compris la possibilité de choisir entre un CPU Intel Core de 13ᵉ génération et un processeur AMD Ryzen. Le fabricant a dévoilé également le Laptop 16, qui pousse encore plus loin la modularité.

Parmi les améliorations du Laptop 13, on trouve une nouvelle batterie de 61 Wh, un écran mat, des haut-parleurs plus puissants, et le support officiel de Fedora 38 et Ubuntu 22.04. En outre, un boîtier Cooler Master est prévu pour réutiliser les anciennes cartes mères avec CPU.

AMD prend place

Framework annonce désormais la disponibilité en précommande de son ordinateur portable modulaire, le Framework Laptop, équipé de processeurs AMD. Les clients peuvent désormais choisir entre deux options de processeurs : le Ryzen 5 7640U et le Ryzen 7 7840U. Le premier propose six cœurs et une fréquence de boost maximale de 4,9 GHz, tandis que le second dispose de huit cœurs et une fréquence boost maximale de 5,1 GHz.

Le Framework Laptop est toujours proposé sous deux formats : un kit à monter soi-même à partir de 979 euros (sans mémoire ni modules d’extension) et un produit monté avec Windows préinstallé dès 1 199 euros.

Pour rappel, la conception modulaire du Framework Laptop facilite son assemblage et permet de remplacer facilement la carte mère pour réduire les déchets électroniques. Les utilisateurs peuvent également personnaliser la quantité de RAM, du SSD, la couleur du cadre de l’écran et ajouter des ports tels que Ethernet, slot SD et HDMI via des cartes d’extension.

Que vous optiez pour le kit à monter soi-même ou l’ordinateur portable fini, les commandes passées aujourd’hui ne devraient pas être expédiées avant le quatrième trimestre de l’année.

