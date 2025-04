Intel Core Ultra 9 et RTX 5090 : voici comment Aorus a imaginé la machine ultime pour les gamers et les créatifs

Avec la gamme de PC portables Master, Aorus se lance sur le marché du haut, très haut de gamme. Des machines puissantes, fiables et performantes capables de surmonter haut la main toutes les tâches qui leur sont confiées.

Master 16 BZH // Source : Aorus

Qu’ont en commun le jeu vidéo en 4K, le montage vidéo avec de gros fichiers, la conception 3D ou bien la création d’applications basées sur l’IA ? Si vous avez immédiatement songé aux besoins matériels pour déployer une puissance de calcul suffisante pour assumer chacune de ces tâches, vous avez vu juste.

Une puissance qui passe évidemment par ce qui se fait de mieux sur le marché actuellement, notamment un couple CPU/GPU costaud installé sur des machines faisant appel aux dernières innovations technologiques.

C’est avec cet objectif en tête qu’Aorus a conçu la nouvelle génération de PC portable issus de la gamme Master. Des machines qui reposent d’une part sur les processeurs Intel Core Ultra 9 d’Intel, sur les toutes nouvelles RTX 5080 et 5090 conçues par Nvidia. Des PC entièrement tournés vers la puissance et la performance qui possèdent tous les atouts nécessaires pour s’imposer auprès d’un public exigeant.

La gamme Master proposée par Aorus comporte trois machines :

l’Aorus master 18 BZH (RTX 5090, Core Ultra 9, 64 Go de RAM, 2 To de stockage) à 5 599 euros ;

l’Aorus Master 16 BZH (RTX 5090, Core Ultra 9, 34 Go de RAM, 2 To de stockage) à 4 999 euros ;

l’Aorus Master 16 BYH (RTX 5080, Core Ultra 9, 32 Go de RAM, 2 To de stockage) à 3 999 euros.

Intel Core Ultra 9 : un monstre de puissance optimisé pour l’intelligence artificielle

Avec sa toute dernière génération de processeurs, lancée en fin d’année dernière, Intel a une fois de plus fait montre de sa maîtrise. Dotés d’une nouvelle architecture hybride (Arrow Lake), les Core Ultra peuvent compter sur deux types de cœurs (Performance-Cores et Efficient Cores) qui leur permettent d’offrir des performances impressionnantes sans pour autant faire grimper la facture énergétique.

Et à ce petit jeu là, l’Intel Core Ultra 9, situé tout en haut de la gamme, est bien évidemment le meilleur. Capable de proposer une fréquence Turbo pouvant grimper jusqu’à 5,7 GHz, riche de 36 Mo de cache L3 et 40 Mo de cache L2, il ne fait qu’une bouchée de la très grande majorité des tâches qui lui sont confiées, y compris sur les applications les plus gourmandes en ressources. Et avec un TDP de base de 125 W, autant dire que la consommation énergétique, tout comme la chauffe, reste maîtrisée.

Au-delà de la puissance brute, ce processeur se démarque aussi par sa grande polyvalence : outre un GPU intégré Intel Arc, il dispose surtout d’un NPU puissant, capable d’effectuer jusqu’à 36 TOPS.

Ajoutez à cela la prise en charge de la RAM DDR5 jusqu’à 6400 MHz et la gestion du PCIe 5.0 et vous obtenez un processeur capable de s’en sortir avec brio sur du jeu haut de gamme, des charges applicatives lourdes ou de l’IA avancée.

Nvidia GeForce RTX 5090 : des performances exceptionnelles dans tous les domaines

Véritable monstre de puissance, la GeForce RTX 5090 complète à merveille le Core Ultra 9 lorsqu’il s’agit de créer une configuration tournée vers la puissance. Et ce n’est sans doute pas pour rien qu’Aorus a décidé de l’intégrer à ses modèles haut de gamme. Ce GPU possède en effet, de sérieux atouts dans son escarcelle.

Côté matériel, cette carte graphique s’appuie sur l’architecture Nvidia Blackwell, la bagatelle de 21 760 cœurs CUDA et 32 Go de RAM en GDDR7. Une fiche technique très solide qui lui offre une puissance brute spectaculaire qui lui permet de surpasser, de très loin, la RTX 4090. La présence de Cœurs RT et Tensor de nouvelle génération constitue aussi un avantage certain pour tout ce qui touche à l’IA et au jeu vidéo en (très) haute qualité.

Comme toujours avec Nvidia, les avancées ne se font pas uniquement sur le plan matériel, mais aussi côté logiciel. Le constructeur a ainsi introduit une nouvelle génération de DLLS (la quatrième) qui intègre le Multi Frame Generation pour une expérience visuelle toujours plus impressionnante et fluide en jeu. Le Ray Tracing de 4e génération est aussi de la partie pour une gestion des effets lumineux plus poussée, tandis que les Neural Shaders font leur apparition pour améliorer grandement la qualité des graphismes.

Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Plus puissante, offrant des performances incomparables en jeu comme sur le terrain de l’IA, la RTX 5090 se paie aussi le luxe d’être assez peu gourmande (par rapport à sa puissance évidemment). Un choix idéal pour toute configuration destinée à des tâches gourmandes en ressources et des processus lourds.

Aorus Master : une gamme de PC tournée vers l’excellence

Si la présence du couple Intel Core Ultra 9 et Nvidia GeForce RTX 5090 constitue un argument de choix en faveur des machines issues de la gamme Aorus Master, il ne s’agit pas là des seuls atouts déployés par le constructeur pour offrir des machines efficaces et performantes.

Aorus a en effet, travaillé sur plusieurs axes pour faire entrer ses PC dans la catégorie haut de gamme. Chaque modèle peut ainsi compter sur un système audiovisuel de pointe, avec une dalle MiniLED pour les modèles 18 pouces et OLED pour le 16 pouces, lumineuse et réactive (jusqu’à 240 Hz), mais aussi sur une compatibilité Dolby Atmos. De quoi offrir une expérience immersive en jeu, mais aussi un environnement efficace et confortable hors du jeu.

Autre point que le constructeur n’a pas négligé : la gestion de la température. Pour contenir la puissance des CPU et GPU installés sur ses machines, Aorus a implémenté le système de refroidissement WINDFORCE Infinity EX. Son but ? Refroidir efficacement le PC pour éviter les pertes de puissance lorsque la machine fonctionne à plein, mais aussi maintenir les nuisances sonores au plus bas.

Master 16 BZH // Source : Aorus

À la pointe de l’innovation, la gamme Master intègre GiMATE, un agent IA concocté par Aorus pour accompagner les utilisateurs dans leur utilisation du PC. Capable d’intervenir à la fois sur la partie matérielle et logicielle, GiMATE est par exemple, capable d’ajuster le refroidissement de la machine pour conserver les performances à leur plus haut niveau sans augmenter les nuisances, et ce, en fonction de l’utilisation du moment. GiMATE peut aussi annuler le bruit lors de conversations en ligne, procéder à un overclocking intelligent ou fournir des réponses adaptées à vos besoins en toute circonstance.

Disponibles chez LDLC, ces PC portables bénéficient de la garantie habituelle du revendeur, qui s’élève à cinq ans. De quoi jouer ou travailler l’esprit tranquille dans les années à venir.