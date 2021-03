Le PC portable Gamer MSI GF75 Thin et sa RTX 3060 profitent d’une belle réduction de 400 euros

Et si pour profiter d’une RTX de génération 30, le mieux était encore d’opter pour un PC portable gamer ? Le MSI GF75 Thin ne se contente pas de proposer la dernière génération de carte graphique Nvidia, il embarque également une grosse fiche technique pour jouer n’importe où. Avec un prix réduit de 400 euros pendant les prochains jours.

À la différence d’un ultrabook classique, les PC portables conçus pour les joueurs embarquent suffisamment de puissance pour faire tourner les jeux les plus gourmands avec la même fluidité qu’une tour de PC. Avec deux avantages sur celle-ci : la compacité et donc la mobilité. Et tandis que les cartes graphiques Nvidia RTX de génération 30 (les GeForce 3060, 3060 Ti, 3070 ou 3080) se font encore désirer, les versions mobiles de ces GPU sont d’ores et déjà disponibles chez les PC portables. Ainsi, le MSI GF75 Thin mise sur une RTX 3060, couplée à une fiche technique musclée, pour vous permettre de profiter de tous vos jeux récents préférés.

Mais ce n’est pas le seul point fort du MSI GF75 Thin. En effet, ce PC gamer bénéficie également d’un prix en baisse chez la Fnac grâce à une remise immédiate de 400 euros. Ainsi, le MSI GF75 Thin est proposé à 1 599 euros actuellement contre 1 999 euros en temps normal.

Un PC pensé pour le jeu de bout en bout

La réputation de MSI en matière de PC portable orienté gaming n’est plus à faire. Le constructeur montre une nouvelle fois tout son savoir-faire avec le MSI GF75 Thin, un monstre de puissance qui se pare de la dernière génération de puce graphique Nvidia GeForce RTX.

Au regard de sa fiche technique, le MSI GF75 Thin est avant tout pensé pour jouer aux jeux les plus récents dans les meilleures conditions. Ainsi, des titres comme Call Of Duty : Black Ops Cold War, Hitman 3 ou encore Cyberpunk 2077 profitent d’une fluidité constante grâce au processeur Intel Core i7 de 10e génération ( cadencé à 2,6 GHz, 5 GHz en Turbo boost) ainsi qu’aux 16 Go de mémoire vive. Son SSD de 1 To permet de stocker plusieurs jeux AAA et une myriade de titres indés.

Surtout sa carte graphique Nvidia RTX 3060 garantit des sessions de jeux à 60 FPS en définition Full HD avec tous les détails des jeux au maximum. Mieux, cette carte graphique est compatible avec la fonction Resizable BAR, une option PCI Express qui peut augmenter le taux d’images par seconde dans certains jeux de 10 %.

Un design taillé pour le jeu

Si MSI n’a pas lésiné sur la configuration du MSI GF75 Thin, il n’a pas fait pour autant de concession au niveau du design. Car une excellente carte graphique n’est rien si l’écran n’est pas à la hauteur. De ce côté-là, le MSI GF75 Thin n’est pas à la traîne puisqu’il dégaine une dalle Brightview de 17,3 pouces à la définition Full HD (1 920 x 1 080 pixels). Surtout, son taux de rafraîchissement est excellent puisqu’il culmine à 144 Hz, ce qui assure une fluidité d’affichage constante même dans les logiciels les plus gourmands.

Malgré ses dimensions relativement imposantes (qui vont souvent de pair avec une bonne aération du boitier) et son poids de 2,3 kg, le MSI GF75 Thin reste un PC transportable. Il affiche une autonomie de 5 à 6 heures en fonction de l’usage, ce qui vous permet de travailler pendant vos déplacements en train par exemple, avant de devoir le charger une fois arrivé à destination.

Son grand clavier rétroéclairé RGB offre une zone de frappe appréciable, quelle que soit votre vitesse ou la taille de vos mains. Au niveau de la connectique, le MSI GF75 Thin propose 3 ports USB-A, 1 port USB Type-C, une prise Ethernet RJ45 et un connecteur HDMI. Une configuration plus que suffisante pour utiliser par exemple une manette en même temps qu’un écran additionnel et un disque dur externe. Qui plus est, le MSI GF 75 Thin est compatible avec le Bluetooth 5.1 et le Wi-Fi 6.

Un prix élevé qui profite d’une belle remise

Le principal défaut du MSI GF75 Thin, inhérent à tous les ordinateurs portables conçus pour le jeu, est indéniablement la facture, assez salée. Mais comme le prouve la Fnac, ce tarif n’est pas gravé dans le marbre puisque l’enseigne propose une réduction immédiate de 400 euros.

Ainsi, le MSI GF75 Thin affiche un tarif de 1 599 euros contre 1 999 euros en temps normal. La livraison est comprise entre 2 et 3 jours, tout en étant offerte si vous optez pour l’option « livraison standard ».