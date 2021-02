Nvidia Resizable BAR : la fonction magique arrive sur les GeForce RTX 30 avec de belles promesses

La fonction magique Smart Access Memory d'AMD arrive sur les Nvidia GeForce RTX 30. Elle a fait son apparition sur la RTX 3060 commercialisée plus tôt cette semaine, en attendant que toutes les RTX 30 en bénéficient.

Nvidia a commencé à déployer la prise en charge de Resizable BAR, une fonctionnalité de PCI Express qui peut augmenter la fréquence d’images dans certains jeux jusqu’à 10 %. Nous en parlons dans notre test de la GeForce 3080 mobile justement.

Qu’est-ce que Nvidia Resizable BAR ?

C’était annoncé depuis la fin d’année 2020, la nouvelle carte graphique GeForce RTX 3060 est la première à intégrer Resizable BAR. Cette fonction permet au processeur d’accéder à l’ensemble de la VRAM sous la forme d’un seul bloc adressable et non plus que par des blocs de 256 Mo. Déjà déployée par AMD sous le nom de Smart Access Memory (SAM) pour ses cartes graphiques Radeon RX 6000, cette fonctionnalité repose en réalité sur la spécification Base Address Register (BAR) de l’interface PCI-Express.

Quels résultats pour Nvidia Resizable BAR ?

Nous n’avons pas encore pu tester la fonction de Nvidia, notre test de la RTX 3060 sera certainement publié au mois de mars 2021 et on aura donc l’occasion de nous faire une idée de son efficacité.

La première chose à savoir est qu’actuellement très peu de jeux sont compatibles : Assassin’s Creed Valhalla, Battlefield V, Borderlands 3, Forza Horizon 4, Gears 5, Metro Exodus, Red Dead Redemption 2 et Watch Dogs: Legion. D’autres jeux prendront en charge la fonction, néanmoins il faudra attendre les futures annonces.

Le média ComputerBase a pu tester la fonction sur les premiers jeux en définition Full HD. De ce que l’on peut voir, l’augmentation est d’environ 4 % de images par seconde (ips) supplémentaires en moyenne. Cela rajoute 1 à 4 images par seconde selon le jeux. Dans Watch Dogs: Legion, par exemple, on obtient 49,6 ips sans rBAR et 51,4 avec.

On est encore loin des résultats d’AMD Smart Access Memory (SAM) où on peut observer jusqu’à 10 ips en plus selon les jeux. Il faudra attendre que rBAR fasse son apparition sur de plus en plus de jeux au fur et à mesure du déploiement des nouveaux pilotes Nvidia GeForce.

Comment bénéficier de Nvidia Resizable BAR ?

Pour avoir accès à cette fonction, vous aurez besoin du processeur, de la carte mère et de la carte graphique appropriés. Nvidia travaille avec AMD et Intel pour fournir une prise en charge du chipset.

Les derniers processeurs Zen 3 d’AMD sont pris en charge, aux côtés des processeurs Intel de 10e génération et des prochaines puces de 11e génération.

Les GeForce RTX 3060 Ti, 3070, 3080 et 3090 bénéficieront de cette fonction d’ici fin mars selon Nvidia.