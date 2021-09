Pour un smartphone, vous considérez que le haut de gamme débute à 500 euros

Nous vous avons demandé à partir de quel prix vous considérez un smartphone « haut de gamme » et vous nous avez répondu.

C’est un débat qui revient souvent dans une rédaction comme la nôtre. Est-ce que tel ou tel smartphone appartient au milieu ou au haut de gamme ?

Ils sont légion les modèles à naviguer entre ces deux eaux. On peut citer par exemple l’attendu Galaxy S21 FE et le S20 FE, qui prennent des modèles haut de gamme de chez Samsung pour les rapprocher du milieu de gamme, en retirant quelques fonctionnalités.

Tout le monde est concerné

Chez Xiaomi, on peut penser au Xiaomi Mi 11, qui casse un peu les prix avec de vraies qualités dignes du haut de gamme, ou encore le Realme GT, qui propose s’offre un des Snapdragon 888 les moins chers du marché.

Même chez Apple, une marque plutôt réputée haut de gamme, d’aucuns regardent l’iPhone 12 mini comme une espèce de transfuge, ou bien comme un iPhone 12 plus accessible, qui viendrait presque taquiner le milieu de gamme.

Certaines marques comme OnePlus se sont même construit une réputation de « flagship killer », sous-entendu d’une marque qui vendrait des smartphones au prix d’un milieu de gamme, avec des qualités de haut de gamme.

À l’arrivée, une question de prix

En définitive, vous l’aurez compris, cette délimitation est un peu floue. Chacun et chacune s’érige ses petites frontières mentales entre ce qu’il ou elle est prêt à dépenser avec un petit budget, avec un budget correct, ou encore ce qu’on serait capable d’acheter si l’on voulait casser sa tirelire. De plus, le prix des smartphones a tendance à aller grandissant, repoussant toujours plus loin la frontière du milieu de gamme vers le haut.

Mais les marques elles-mêmes définissent aussi un peu ce qu’elles considèrent comme du milieu ou du haut de gamme. En reprenant l’exemple de Samsung, sa gamme A est censée répondre aux attentes de l’entrée et du milieu de gamme, là où sa gamme S se présente comme du haut de gamme. La gamme Z quant à elle, pourrait appartenir au très haut de gamme.

Pour un smartphone, à quel prix s’arrête le milieu de gamme et commence le haut de gamme ?

Bref vous l’aurez compris, tout est affaire de prix, et c’est pour cette raison que nous vous avons demandé où se place pour vous la barre de séparation entre le milieu et le haut de gamme.

En première position on trouve 500 euros comme ligne de démarcation entre le milieu et le haut de gamme, avec 55,7 % des voix, ce qui indique bien que vous situez certainement la barre bien plus basse que là où la plupart des constructeurs la voient. En deuxième place, la barre des 600 euros remporte un honorable score de 23,9 %. La proposition visant les 700 euros remporte 13,1 % des suffrages, en troisième place. Seuls 4,7 % d’entre vous considèrent que 800 euros est une bonne ligne de démarcation. Enfin en dernière place, on trouve seulement 2,6 % des votants qui sont prêts à payer 900 euros ou plus pour s’offrir du haut de gamme.

Sans surprise au vu du score obtenu par la barre des 500 euros, de nombreux commentaires auraient voulu que nous ajoutions 400 euros comme réponse. Bans écrit par exemple : « J’aurai dit 400 €, mais il n’y a pas cette option, c’est là qu’on voit que depuis que les flaghip sont à plus de 1000 € on a perdu cette segmentation entre le milieu et le haut de gamme… »

Dominique Conan, lui, se remémore le prix de sortir du Galaxy S2, « 550 €, le haut de gamme chez Android (pas que chez Samsung) avec le Galaxy Note » à l’époque. Geoffrey Vannerum est plutôt d’accord avec ce prix : « La fin du milieu de gamme, c’est 500/550 euros qui passe à 400/450 euros quelques mois après la sortie ou en promo. À ces prix les tel sont déjà très bon en photo (bien assez pour une utilisation quotidienne ou pour les photos de vacances) et sont largement assez puissant que pour faire tout tourner sans aucun problème. »

Rémy Quadubol compare pour sa part avec les voitures : « Ça dépend des marques… Le haut de gamme chez Dacia ne se compare pas au haut de gamme de chez Tesla. »