mobile.club : pourquoi se ruiner à acheter un smartphone quand on peut le louer ?

Quand on achète un nouveau smartphone, on se pose toujours la question : est-on obligé de payer aussi cher son appareil ? Et quel est l’impact sur l’environnement ? mobile.club répond à ces questions en proposant une alternative intéressante : la location d’un téléphone. Un bon moyen de lutter contre le gaspillage et de faire de belles économies.

Et si au lieu d’acheter un nouveau smartphone haut de gamme, et de débourser une somme pouvant dépasser les 1 000 euros, vous choisissiez une option plus économique ET écologique ? Car oui, il est tout à fait possible de louer un téléphone reconditionné performant… Mais moins cher.

Il s’agit d’ailleurs de la solution proposée par mobile.club. L’entreprise française a d’ailleurs profité de l’automne 2022 pour faire peau neuve, afin de garantir un service encore plus simple et avantageux. Il faut dire qu’il ne s’agit pas d’une simple formule de location de smartphone, mais bien d’un service tout-en-un qui regroupe aussi diverses protections du téléphone, dont des assurances.

Le renouveau de la location

Mobile.club existe depuis 2018, mais a récemment revu ses offres et son site web. Au programme : nouvelle identité graphique plus colorée, navigation plus claire, mobile.club n’a pas fait les choses à moitié dans sa métamorphose. Mais l’entreprise française ne s’est pas contentée de donner un coup de polish’ à son site : elle a aussi revu ses offres pour améliorer l’expérience de ses abonnés. Des locations beaucoup plus faciles à gérer et surtout particulièrement économiques.

Ce ne sont pas moins de 16 modèles de smartphones que mobile.club propose à la location. Des appareils reconditionnés très haut de gamme allant de l’iPhone 13 Pro Max au Samsung Galaxy S10+ en passant par l’iPhone 12 et le Galaxy S20. Des appareils qui s’adressent à tous les budgets puisqu’il est possible de louer un téléphone dès 14,90 €/mois (iPhone XR) jusqu’à 44,90 euros mensuels (iPhone 13 Pro Max 256 Go).

Si les locations demandent un engagement unique de 20 mois, elles ont l’avantage de ne comporter aucuns frais cachés. Vous devez simplement vous acquitter d’un apport de quelques dizaines d’euros (qui varie en fonction du modèle) lors de la souscription, puis régler le prix de la location tous les mois. La livraison de l’appareil en lui-même se fait entre 48 et 72 heures. Elle est gratuite en point relais. Et si vous êtes pressés, il est possible de bénéficier de la livraison express en 24 heures.

Mobile Club va d’ailleurs plus loin que la simple location de smartphone. Conscient que les aléas de la vie peuvent vous jouer des tours, mobile.club inclut dans toutes ses locations une assurance contre la casse et le vol. Vous êtes ainsi couvert sur :

La casse accidentelle ;

les dommages dus aux liquides ;

les dommages causés par un tiers ;

le vol avec agression ;

le vol avec effraction ;

le vol à la tire ou à la sauvette.

En cas de sinistre, vous pouvez déclarer la casse ou le vol de votre smartphone à mobile.club pour que l’entreprise vous expédie un nouveau smartphone sous 48 heures. Et, petite nouveauté : le prix de la franchise est désormais le même pour tous les téléphones et surtout, il est en baisse. Alors que les franchises casse et vol pouvaient respectivement atteindre 179 et 209 euros, elles sont désormais facturées 29 et 99 euros.

Une grande flexibilité dans le choix de votre téléphone

L’engagement impliqué par un contrat de location ne signifie pas que vous êtes coincés avec le même téléphone ad vitam æternam. Car mobile.club profite rapidement des nouveaux smartphones qui sortent chaque année. En moyenne, un nouvel iPhone fait son apparition dans le catalogue entre 6 mois et un an après sa sortie chez Apple.

Pour celles et ceux qui aiment changer souvent de smartphones, mobile.club réduit de moitié le coût de l’apport s’ils optent pour un nouvel appareil au bout de six mois. Et si les abonnés parviennent à patienter un an, le changement de smartphone est gratuit. Sachez toutefois que le montant de l’abonnement s’ajuste en fonction du modèle choisi.

Pour les nouveaux clients, mobile.club leur permet d’essayer leur nouveau téléphone pendant 30 jours. S’ils ne sont pas satisfaits, l’entreprise leur rembourse l’apport (mais pas le premier loyer) après renvoi de l’appareil.

Quels sont les smartphones de mobile.club ?

Au fil des ans, le catalogue de mobile.club continue de s’enrichir. À cette heure, vous pouvez choisir entre 16 modèles différents. Ces appareils reconditionnés sont testés selon 40 points de contrôle différents (état des boutons, endurance de la batterie, bon fonctionnement de l’interface, etc.) avant d’être expédiés. Des téléphones prémiums tels que :

Bien entendu, la couverture contre la casse et le vol est incluse dans le prix de la location ainsi que la garantie de bon fonctionnement.

Mais au fait, est-ce plus intéressant de louer que d’acheter ?

Face à la flambée des prix des smartphones haut de gamme neufs, il est tout à fait légitime de se poser cette question. Prenons l’exemple de l’iPhone 13 par exemple. Neuf, il affiche un prix qui flirte avec les 900 euros. Un tarif qui passe aux alentours des 770 euros s’il est reconditionné en parfait état. Mais dans ce cas, on parle d’un coût sans prendre en compte les assurances ou la coque de protection.

Ce même iPhone 13 reconditionné vous revient à seulement 737 euros chez mobile.club avec l’engagement de 20 mois et l’apport initial. Une facture plus légère qui a en plus l’atout d’inclure le prix des assurances. Une différence de prix qui laisse penser que, oui, il est plus avantageux de louer son smartphone en 2022 que de l’acheter. En plus, c’est un beau geste pour lutter contre le gaspillage électronique.