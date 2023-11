Xiaomi fait de VRAIES réductions pour le Black Friday

Comme tous les ans, Xiaomi fait partie des marques qui proposent les plus belles réductions pendant la Black Week. Smartphones, accessoires connectés, aspirateurs… Le constructeur multiplie les promotions sur les produits tech, avec souvent à la clé les prix les plus bas de l'année. Voici un petit aperçu des meilleurs bons plans de la période.

Le Black Friday ne démarre officiellement que dans une semaine et déjà Xiaomi sort le grand jeu avec une myriade de bonnes affaires. La célèbre marque tech affiche de grosses réductions sur l’ensemble de son catalogue, des téléphones aux friteuses à air chaud en passant par les bracelets connectés, les écouteurs sans-fil et même les distributeurs à croquettes.

Voici les premières offres de Xiaomi pour le Black Friday :

Sachez enfin que Xiaomi sera en live le mercredi 22 novembre sur le plateau de Frandroid pour un Live Shopping spécial. Durant ce live, nous vous proposerons des coupons de réduction exclusifs sur des produits déjà en promotion.

Voici quelques-unes des meilleures affaires à ne pas rater dès maintenant :

Le Poco X5 Pro à 279,90 € au lieu de 399,90 €

Réussir à se faire une place dans le marché saturé du smartphone de milieu de gamme, c’est particulièrement difficile en 2023. Pourtant, le Xiaomi Poco X5 Pro n’a eu aucune difficulté à se positionner comme l’un des meilleurs rapports qualité-prix de l’année. Déjà, il peut se vanter d’avoir un beau design. Des bordures fines et une encoche discrète lui donnent un style épuré, sublimé par un dos mat très agréable à toucher de surcroit. L’écran OLED de 6,67 pouces offre une résolution 2400 x 1080 pixels avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz.

La fiche technique du Poco X5 Pro est composée d’une puce Snapdragon 778G compatible avec la 5G, de 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Une configuration capable de lancer tous les jeux et logiciels gourmands sans le moindre ralentissement. Pour ce qui est de l’autonomie, le Poco X5 Pro dispose d’une batterie de 5000 mAh capable de durer une journée et demie en utilisation moyenne.

Pendant la Black Week, le Poco X5 Pro affiche un prix de 279,90 euros contre 399,99 euros habituellement.

La Xiaomi Power Bank à 49,99 € au lieu de 69,99 €

Smartphones, écouteurs, montres connectées, laptops, consoles portables… La Xiaomi Power Bank 50 W est capable de tout recharger. Il faut dire que cette élégante batterie externe ne manque pas de puissance avec sa charge ultra-rapide de 50 W. Surtout, elle mise sur une énorme autonomie de 20 000 mAh. De quoi charger entièrement une Nintendo Switch plus de deux fois.

Avec une puissance de 74 Wh, elle est même capable de charger un ordinateur portable. Autant dire qu’elle est l’alliée parfaite des technophiles randonneurs. Elle jouit de 2 ports USB-A et d’un port USB Type-C. Surtout, il ne lui faut que 4 h 30 pour se recharger complètement.

À l’occasion de la Black Week, la Xiaomi Power Bank 50 W tombe à 49,99 euros au lieu de 69,99 euros.

Le Xiaomi Smart Pet Food Feeder à 79,90 € au lieu de 129,99 €

Autant pour le contrôle de l’alimentation que pour dépanner lors d’un déplacement, les distributeurs connectés de croquettes sont des atouts de choix pour celles et ceux devant gérer un animal de compagnie. Et en cette fin d’année 2023, le plus intéressant d’entre tous est le Xiaomi Smart Pet Food Feeder.

Déjà parce qu’il est extrêmement simple à utiliser. Il suffit de le brancher, de l’appairer à l’application Xiaomi Home, et à paramétrer le régime alimentaire de son chat ou chien. Le distributeur se chargera ensuite de fournir la quantité adéquate de nourriture, et ce, aux horaires choisis par l’utilisateur, pour garder Médor en bonne santé et content. Son réservoir de 3,5 L peut contenir suffisamment de croquettes (dont le diamètre doit être compris entre 5 et 12 mm) pour nourrir un petit chien ou un chat pendant 15 jours. Et en cas de coupure de courant, des piles maintiennent le distributeur actif.

Son ultime force est son prix. Là où les distributeurs affichent souvent un tarif trop élevé, le Xiaomi Smart Pet Food Feeder, lui, est vendu 79,90 euros contre 129,99 euros en temps normal.