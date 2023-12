AliExpress fête Noël avec de nombreuses promos

Envie de faire de beaux cadeaux tech’ à Noël sans que cela sente le sapin pour ses économies ? AliExpress joue les pères Noël en avance en apportant une myriade de promos sur des smartphones et autres aspirateurs-robots.

S’il ne reste que quelques jours avant les fêtes de fin d’année, il est encore possible de commander de jolis cadeaux tech’ et de les recevoir à temps pour les glisser sous le sapin. Et ce, sans payer une fortune. Une prouesse permise par AliExpress qui, non content d’assurer la livraison en trois jours, met également en place de nombreuses remises jusqu’au 23 décembre prochain.

Des promos qui vont du téléphone à l’aspirateur-robot en passant par la tablette et que nous avons épluchées pour garder uniquement les meilleures.

En bref :

Le Pixel 7 à 403 euros au lieu de 749 euros

Remplacé par le Pixel 8, le Google Pixel 7 reste un smartphone très actuel. Plus compact et léger que le Pixel 6, il s’équipe tout de même d’un bel écran OLED de 6,3 pouces. Sa définition Full HD+ et son taux de rafraichissement à 90 Hz livrent une image fluide et détaillée.

Comme toujours chez Google, la photographie a reçu un soin tout particulier. Tant au niveau du module photo que de la partie logicielle. On retrouve une caméra principale de 50 mégapixels (pour le grand-angle) et une caméra secondaire de 12 mégapixels dédiée à l’ultra-grand-angle. Un zoom x8 est également de la partie, ce qui permet de capturer tous les détails d’une scène lointaine. Côté logiciel, la gomme magique, pour effacer les éléments indésirables en arrière-plan, ainsi que le « Face Unblur » pour conserver la netteté des visages même en mouvement sont toujours de la partie.

Enfin, le Pixel 7 est le premier téléphone de la gamme équipé de la puce Tensor G2. Celle-ci, boostée à l’intelligence artificielle, est optimisée pour la photo. Cela dit, elle offre aussi des performances optimales dans un usage quotidien ou en jeu (grâce au GPU Mali-G710 MP07). On déniche aussi 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Une configuration efficace alimentée par une batterie de 4 355 mAh.

Jusqu’au 23 décembre prochain, le Google Pixel 7 est proposé à 403 euros au lieu de 749 euros. Expédié depuis la France, il ne lui faut que trois jours pour arriver à bon port.

La Xiaomi Pad 6 à 279 euros au lieu de 399 euros

Fort de son expérience avec la Pad 5, Xiaomi est parvenu une fois de plus à livrer une excellente tablette Android en 2023 : la Xiaomi Tab 6. Une dalle avec un rapport qualité-prix maîtrisé, qui n’a pas manqué d’obtenir un 8/10 lors du test de Frandroid.

Son design minimaliste et sobre, avec des tranches rectangulaires, abrite un superbe écran tactile de 11 pouces, avec une définition WQHD. Avec en plus un taux de rafraîchissement calé à 144 Hz et sa compatibilité Dolby Vision, la Pad 6 garantit une qualité d’affichage particulièrement appréciable. Cependant, c’est surtout au niveau de sa fiche technique que la Xiaomi Pad 6 se démarque de sa prédécesseure.

Son Snapdragon 870, couplé à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, lui permet de jouer à des « jeux vidéo gourmands à un prix raisonnable ». Comme l’a constaté la rédaction de Frandroid lors de son test, la Tab 6 « écrase la concurrence » en termes de performance sur ce segment tarifaire. Surtout que sa batterie de 8 840 mAh lui assure une autonomie colossale.

Avant Noël, la Xiaomi Pad 6 est disponible au prix de 279 euros chez AliExpress, contre 399 euros en temps normal.

Le Roborock S8 à 526 euros au lieu de 699 euros

Dans le petit monde, chargé, des aspirateurs-robot, le Roborock S8 n’a pas mis longtemps à se faire une place de choix. Il faut dire que le savoir-faire de Roborock sur ce type d’appareil n’est plus à démontrer. C’est pourquoi le S8 offre tout ce que l’on peut attendre d’un bon aspirateur en 2023.

À commencer par une puissance d’aspiration colossale puisqu’elle culmine à 6 000 Pa. Autant dire qu’aucune poussière ne peut lui échapper, fut-elle logée dans un tapis ou cachée entre deux lattes de parquet. Sa brosse DuoRoller en caoutchouc lui permet de récupérer les petits débris et les cheveux sans s’emmêler, tandis que sa brosse latérale ramène la poussière vers l’intérieur. Sans oublier sa serpillière qui jouit du système VibraRise qui la fait vibrer pour détacher les tâches plus incrustées.

Autonome, le Roborock S8 se sert de ses capteurs et de son télémètre laser pour cartographier précisément une pièce et se déplacer en évitant les obstacles. Grâce à l’application dédiée, il est possible de programmer les zones et horaires de ménage, ou de renvoyer l’aspirateur à sa base.

En cette fin d’année, le Roborock S8 est en promo chez AliExpress, avec un tarif affiché de 526 euros au lieu de 699 euros. Une remise nécessitant le code FR35 pour s’appliquer.