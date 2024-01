Le meilleur smartphone photo selon la communauté de MKBHD est le…

Comme tous les ans, MKBHD, le YouTubeur tech le plus connu, a réalisé son "blind test" du meilleur smartphone photo... et le podium est détenu par une seule marque.

Les smartphones ont de moins en moins de défauts vraiment flagrants et ils peinent à se différencier dans un marché qui s’uniformise. C’est naturellement sur la photo, point particulièrement technique et exigeant, qu’ils arrivent à se démarquer.

Partant de ce constant, il n’est pas très étonnant de voir le vidéaste tech le plus populaire du Web réaliser tous les ans une vidéo à ce sujet. Voici donc le blind test 2023 de Marques Brownlee, déterminant le meilleur smartphone photo !

20 téléphones sélectionnés

Pour réaliser son blind test, Marques Brownlee et son équipe ont sélectionné 20 smartphones parmi les plus populaires. On y trouve évidemment des têtes d’affiche qui coûtent plus d’un SMIC, mais aussi des appareils plus modestes au prix plus doux. S’ils partent évidemment avec un désavantage, ce détail aura son importance plus tard.

Voici donc les 20 smartphones sélectionnés :

Le test est réalisé sur trois photos distinctes : l’une en plein jour, une autre de nuit et une dernière en mode portrait. Nettoyées de leurs données EXIF, les 60 photos ont été uploadées sur un site qui a permis à la communauté de MKBHD de voter pour leur photo préférée. Et après des milliers de votes, chaque téléphone a obtenu un score.

Précisons que pour mettre tous les téléphones sur un pied d’égalité, les photos ont été prises en mode automatique (ou mode portrait pour le troisième exercice), en « point & shoot », sans action manuelle de la part du photographe.

Les champions de la photo

La photo de jour

Pour la photo de jour, plusieurs éléments ont été pris en compte, notamment la large plage dynamique du cliché pris devant une fenêtre, mais aussi les nombreuses couleurs, qu’il s’agisse du ton de peau de Marques Brownlee ou de la décoration (coussin bleu, fauteuil rouge). Rien n’est laissé au hasard.

Lors de cet exercice, c’est le Pixel 7a qui a été sélectionné comme le meilleur appareil photo, suivi par le Pixel Fold, puis le OnePlus Open. Étonnamment, les moins bien classés sont l’iPhone 15 Pro, qui a tendance en automatique à assombrir un peu le cliché, et le Galaxy S23 Ultra qui a produit un résultat surexposé.

La photo de nuit

De nuit, avec la première source lumineuse à plus de 10 mètres de distance, c’est cette fois-ci le Pixel 15 Pro qui arrive premier, suivi du Pixel 8 Pro et du Pixel 7a. Au-delà de la 4e place, le HDR commence rapidement à dérailler et on se retrouve avec une luminosité exacerbée à certains endroits ou des effets de halo créés par un détourage logiciel.

Bien que sur le podium pour la photo de jour, le Open Open se retrouve en 18e place sur cet exercice, devant le Zenfone 10 et l’Oppo Find X6 Pro.

Le mode portrait

En mode portrait, c’est à nouveau Google qui reprend la tête avec son Pixel 8 Pro, suivi cette fois-ci du Galaxy Z Fold 5, puis de l’iPhone 15 Pro et son magnifique bokeh. La (mauvaise) surprise provient de Sony, dont le Xperia 1 V a rendu un cliché totalement surexposé laissant penser à un problème. Après plusieurs essais, le résultat était pourtant le même.

Et le meilleur smartphone photo est…

Mais finalement, quel est le meilleur smartphone pour prendre de belles photos ? Si on réalise une moyenne du score des trois exercices, on obtient un podium composé d’une seule marque : Google avec le Pixel 7a, le Pixel 8 Pro et le Pixel Fold. Samsung n’arrive qu’en 5e position avec le Galaxy S23 (pas le S23 Ultra étonnamment), et Apple en 7e place avec l’iPhone 15 Pro.

Cela permet aussi de répondre à une autre question : est-il nécessaire de mettre des milliers d’euros dans un téléphone pour obtenir de belles photos ? Alors déjà : non, puisque le grand gagnant est le Pixel 7a (actuellement à 509 euros). Mais aussi parce que si on divise le score obtenu par le prix du téléphone, on obtient un score par dollar dépensé et le nouveau classement comporte le Pixel 7a, le Nothing Phone 2 et le OnePlus 11. Trois téléphones qui vous en donnent donc pour votre argent !