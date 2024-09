Faut-il désactiver la 5G pour sauver la batterie de son smartphone ? On a une réponse

Vous êtes-vous déjà demandé si ce petit logo « 5G » en haut de votre écran était en réalité responsable de vos angoisses de batterie faible ? L’idée de désactiver la 5G pour économiser de l’énergie fait son chemin. Explorons ensemble le vrai du faux de cette astuce qui fait débat.

La 5G nous promet monts et merveilles en termes de vitesse de connexion. Mais voilà, une question taraude de nombreux utilisateurs, dont une personne de la rédaction : faut-il désactiver la 5G pour préserver l’autonomie de nos smartphones ?

Les meilleurs forfaits 5G Forfait Mobile B&You

150 Go Appels illimités 150 Go en France 35 Go en Europe 11.99€ /mois Découvrir SFR Forfait Mobile 5G

20 Go Appels illimités 20 Go en France 20 Go en Europe 15.99€ /mois -6€ Client Box Découvrir Free

Forfait Free 5G 300 Go Appels illimités 300 Go en France 35 Go en Europe 19.99€ /mois Inclus 46 pays Découvrir Tous les forfaits 5G

La 5G : gourmande mais pas forcément glouton

Commençons par le nerf de la guerre : oui, la 5G consomme globalement plus d’énergie que la 4G. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : selon Visermark, un organisme spécialisé dans les tests de performance, la 5G engloutirait environ 10 % de batterie en plus que sa petite sœur 4G. Un chiffre qui peut faire grincer des dents les accros du smartphone.

Pour aller plus loin

Réseau 5G en France : déploiement (NSA et SA), fonctionnement, usages, santé et inconvénients

Mais attention… Cette surconsommation s’accompagne d’un gain de vitesse non négligeable. En moyenne, la 5G serait 20 % plus rapide que la 4G. De quoi faire réfléchir à deux fois avant de la bouder complètement.

Donc, oui, désactiver la 5G permet d’économiser de la batterie. Maintenant, dans certains cas, la 5G peut même se révéler plus économe que la 4G ! Prenons l’exemple du transfert d’un gros fichier. Grâce à sa vitesse supérieure, la 5G bouclera l’opération plus rapidement, consommant au final moins d’énergie que la 4G qui traînerait en longueur.

Les constructeurs à la rescousse

Face à ce constat, les fabricants de smartphones ne sont pas restés les bras croisés. Prenons l’exemple de Google avec ses Pixel : ils ont intégré une option qui désactive automatiquement la 5G quand vous n’en avez pas besoin. Concrètement, dès que l’écran de votre téléphone s’éteint, adieu la 5G. C’est ce qu’on appelle la Connectivité adaptative.

L’iPhone propose aussi une fonctionnalité comparable, nommée « 5G auto« .

Les constructeurs restent assez flous sur les optimisations qu’ils appliquent, on ne sait pas si Samsung applique la même recette que Google et Apple.

Ensuite, il y a la 5G SA

En revanche, avec la 5G SA, c’est une histoire. La 5G, dans sa version actuelle dite « NSA » (Non-Standalone), oblige votre appareil à rester connecté simultanément en 4G et en 5G. Autant dire que ça ne fait pas les affaires de votre batterie.

Pour aller plus loin

Free lance la 5G SA : ce que ça change (et ce que ça ne change pas) pour vous

Les choses devraient être 5G SA (Standalone). Cette évolution promet de gommer bon nombre des inconvénients actuels. Free a déjà commencé à la déployer, et les autres opérateurs ne devraient pas tarder à emboîter le pas.

En attendant, que faire ?

Alors, 4G ou 5G ? Comme souvent en technologie, la réponse est : ça dépend ! Si votre téléphone propose une option d’optimisation de la batterie en 5G, activez-la sans hésiter. C’est le meilleur compromis entre performances et autonomie.

Si vous téléchargez beaucoup de gros fichiers, vous pouvez aussi l’activer. Pour le streaming vidéo, ce n’est pas nécessaire, car le téléchargement ne sera pas forcément plus rapidement.

N’oubliez pas non plus que la 4G garde un avantage de taille : sa couverture. Grâce à ses fréquences basses qui portent loin, elle reste souvent plus fiable dans les zones moins bien desservies. Donc, même avec la 4G seulement, vous n’aurez pas de problèmes de couverture réseau. Par contre, vous ne pourrez plus battre les meilleurs scores en speedtest.

Les meilleurs forfaits sans engagement RED Forfait

100 Go Appels illimités 100 Go en France 22 Go en Europe 7.99€ /mois 5G offerte Découvrir Forfait Mobile B&You

150 Go Appels illimités 150 Go en France 35 Go en Europe 11.99€ /mois Découvrir Prixtel Forfait 5G

Le grand 200 à 250 Go Appels illimités 200 Go – 250 Go en France 15 Go en Europe À partir de 9.99€ /mois Découvrir Tous les forfaits mobile