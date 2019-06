Article sponsorisé par Smartagogo

Smartagogo est une nouvelle boutique en ligne proposant des smartphones de grande marque (Samsung, Huawei, Apple) à prix cassé. Il est ainsi possible de trouver le Galaxy S10 au prix de 619 euros, l’iPhone XR à partir de 699 euros ou le Mate 20 Pro à 509 euros.

Smartagogo est une nouvelle boutique en ligne qui a ouvert ses portes il y a quelques mois. Une boutique qui a largement comblé ses premiers clients étant donné qu’elle bénéficie désormais d’une note moyenne de 4,86/5 sur sa page Trusted Shops avec plus de 540 avis.

Il faut dire que Smartagogo devrait vous permettre de réaliser de belles économies. On y trouve en effet des smartphones récents à des prix très bas. Il s’agit de smartphones importés d’Europe – Allemagne ou Italie – qui sont entièrement compatibles avec les bandes de fréquences 4G françaises. Voici une petite sélection des appareils que l’on peut trouver actuellement.

Le Galaxy S10 à 619 euros, le Galaxy S10e à 499 euros

Le nouveau flagship de Samsung est un concentré de toutes les nouvelles technologies que l’on peut attendre d’un smartphone haut de gamme de 2019 : un superbe écran AMOLED percé, un capteur d’empreinte sous l’écran (pour le S10 et S10+), un triple capteur photo très performant et une interface irréprochable.

Smartagogo propose aujourd’hui de très belles offres sur l’ensemble de la gamme Galaxy S10. Le Galaxy S10 est à 619 euros, le S10+ est à 729 euros et enfin le Galaxy S10e est à 499 euros. Difficile de trouver moins cher actuellement.

L’iPhone XR à partir de 699 euros, l’iPad 2018 à 299 euros

Smartagogo propose également deux produits Apple sur sa boutique : il s’agit de l’iPhone XR et de l’iPad 2018. Le premier est le meilleur rapport qualité-performance-prix d’Apple. Derrière des bordures d’écrans épaisses se cachent en effet un très bel écran, un processeur surpuissant et un appareil photo pratiquement au niveau du Pixel 3. Quant à l’iPad, c’est bien simple, il n’y a pas de meilleure tablette actuellement.

L’iPhone XR peut être acheté à partir de 699 euros sur Smartagogo, dans le coloris bleu. Comptez 10 ou 20 euros plus chers pour les autres coloris et 779 euros dans sa version 128 Go. Quant à l’iPad il est disponible à partir de 299 euros en version 32 Go et 379 euros en version 128 Go.

Le Huawei Mate 20 Pro à 509 euros, le Huawei P20 Pro à partir de 419 euros

Les smartphones haut de gamme de Huawei sont également disponibles sur la boutique de Smartagogo. On trouve ainsi le Mate 20 Pro et le P20 Pro, deux appareils dotés de capteurs photos encore très convaincants, d’un très bel écran et d’une excellente autonomie. Quant à leurs composants, ils permettent de faire tourner toutes les applications du moment sans aucun problème.

Le Huawei Mate 20 Pro est aujourd’hui disponible à partir de 509 euros. Le Huawei P20 Pro est à 419 euros tandis que son petit frère le Huawei P20 est à 329 euros.

La livraison « express » UPS en 48 heures offerte avec le code FRAND1

Smartagogo propose plusieurs services de livraison. Par exemple, si la commande est effectuée avant 18 heures, Smartagogo s’engage à expédier votre achat le lendemain. Vous recevrez alors votre achat sous 48 heures en prenant la livraison « express » en 24h avec UPS. La bonne nouvelle, c’est que cette livraison express (d’une valeur de 9,99 euros) est offerte en entrant le code FRAND1 au moment de passer par le panier.

Qui est Smartagogo ?

Smartagogo est une nouvelle boutique qui a ouvert ses portes au début de l’année. En plus de prix très bas, Smartagogo s’engage auprès de ses clients à faire mieux que la concurrence. Cela comprend :

Un délai de rétractation de 60 jours au lieu de 14. Chose rare sur une boutique en ligne : la reprise d’un article peut être faite sous 60 jours à compter de la réception du colis. Les frais de retour sont par ailleurs offerts.

Si votre commande est effectuée avant 14 heures, Smartagogo s’engage à expédier votre achat le jour même. Vous le recevrez 24 heures après grâce à la livraison « express » en 24h avec Chronopost (offerte avec le code FRAND1 )

) Un service client très réactif avec des réponses garanties en moins de 24 heures, y compris les week-ends et jours fériés.

Smartagogo assure que tous ses produits bénéficient d’une garantie constructeur assurée directement par le fabricant, valable dans toute l’Union européenne.

Une page FAQ très complète qui explique comment fonctionnent les retours et la garantie.