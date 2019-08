Quels sont les smartphones préférés des lecteurs de FrAndroid ? Si jamais vous vous posiez la question, voici le Top 10 des téléphones les plus consultés sur FrAndroid la semaine dernière, avec un coup d’État de Xiaomi contre Samsung.

Le lundi correspond au jour où nous regardons les fiches produit les plus consultées sur notre site. Cela permet de savoir quels sont les appareils qui attirent le plus la curiosité de nos lecteurs et lectrices.

Ainsi, nous voici donc une nouvelle fois avec le Top 10 des smartphones les plus populaires sur FrAndroid. Aujourd’hui, nous nous intéresserons à la semaine allant du 5 au 11 août 2019.

Xiaomi prend la tête

C’est un sacré événement qui vient d’avoir lieu ! Xiaomi a réussi à surpasser Samsung cette semaine et son best-seller le Redmi Note 7 a su se hisser en pôle position. Le prix attractif du smartphone combiné à sa fiche technique plutôt séduisante a su séduire une grosse partie de notre lectorat.

Cela fait plusieurs semaines que nous le constatons, mais voir ce produit à la première place alors que Samsung semblait s’être définitivement assis dessus a quelque chose d’assez surprenant. Xiaomi peut aussi compter sur son vaillant Xiaomi Mi 9 (8e) jamais premier, certes, mais habitué depuis longtemps à ce Top 10.

Grosse consolation pour Samsung

Malgré ce mini revers, Samsung n’a pas de quoi s’affoler. Son Galaxy A50 reste très haut dans le classement, à la deuxième place, et est suivi, une fois n’est pas coutume, du Galaxy A10. Ces deux smartphones jouissent d’une immense popularité et, ici aussi, le rapport qualité/prix intéressant est encore une fois l’argument principal qui vient en tête. On imagine aussi que les opérateurs mettent bien en avant ces appareils.

En outre, Samsung continue d’être ultra-présent dans ce classement. On remarquera notamment que son Galaxy Note 10 fraîchement annoncé y fait une entrée remarquée en prenant la quatrième place. Reste à savoir maintenant s’il réussira à se maintenir à un tel niveau ou si son prix relativement élevé le fera descendre rapidement.

Pour compléter ce joli tableau, le géant sud-coréen peut toujours compter sur les Samsung Galaxy A30 (7e), Galaxy A70 (9e) et Galaxy S10 (10e). Cela fait six smartphones de la même marque. Le leader du marché n’a peut-être pas gagné la bataille de cette semaine, mais il maintient son ascendant dans la guerre.

La doublette Huawei

Depuis un certain temps, Huawei compte toujours sur la même doublette Huawei P30 (5e) et P30 Pro (6e). Les deux derniers haut de gamme de la marque chinoise ne lâchent rien. On attend avec impatience la sortie des Mate 30. Ces futurs produits devraient sans doute permettre à leur constructeur de renouer avec une forte présence dans le Top 10.

Les 10 meilleurs smartphones sur FrAndroid