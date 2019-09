Quels sont les smartphones qui intéressent le plus les lecteurs de FrAndroid ? Si vous vous posiez la question, voici le Top 10 des téléphones les plus consultés sur FrAndroid la semaine dernière, avec une légère éclaircie pour Huawei.

Lundi c’est le début de la semaine. C’est aussi le jour où nous observons quelles sont les fiches produit les plus consultées par notre lectorat. Cela nous permet de savoir quels sont les appareils qui attisent le plus votre curiosité et ces données peuvent beaucoup varier en fonction de l’actualité.

Ainsi, nous voici partis pour découvrir le Top 10 des smartphones les plus populaires sur FrAndroid dans la semaine s’étalant du 16 au 22 septembre 2019.

Huawei remonte

Cette semaine, il est intéressant de voir trois smartphones Huawei apparaître dans le classement. Cela n’était pas arrivé depuis très longtemps. Plus impressionnant encore, le Huawei P30 Pro se hisse à la deuxième place du Top 10. Sans doute a-t-il eu droit à un regain d’intérêt important depuis l’officialisation des Mate 30.

En pendant que l’on parle des phablettes de la marque chinoise, signalons que le Huawei Mate 30 se classe justement au cinquième rang, très loin devant le Mate 30 Pro qui échoue à la 71e place. Rappelons que ces deux smartphones ne profitent pas des services Google préinstallés et occupent donc une grosse partie de l’actualité tech et géopolitique.

Enfin, le Huawei P30, lui, occupe une jolie septième position.

Xiaomi en tête

Loin de ce remue-ménage, le Xiaomi Redmi Note 7 continue tranquillement sa course en tête avec une grosse longueur d’avance sur les autres modèles du classement. Dans la même écurie, on compte aussi le Xiaomi Mi 9 à la neuvième place. Cela fait un petit moment déjà que les deux smartphones sont sortis, mais ils continuent d’attirer des consommateurs avides de produits aux rapports qualité/prix alléchants.

La moitié Samsung

Une fois n’est pas coutume, Samsung occupe une énorme partie du classement avec cinq smartphones. C’est toujours impressionnant, mais on notera tout de même que la domination du Sud-Coréen est un tantinet moins écrasante qu’auparavant. Ainsi, le Galaxy A10 monte à la troisième marche du podium, juste devant son acolyte le Galaxy A50. Ces deux références sont extrêmement populaires et séduisent par leurs prix qui ne cessent de baisser.

À la sixième place se loge le Galaxy A30. Les trois modèles que nous venons de citer sont les seuls représentant de la gamme Galaxy A cette semaine. Très en vue cette année, cette famille de produits a connu un franc succès. Mais on voit aujourd’hui ses trois meilleurs représentants se distinguer.

Samsung peut aussi compter sur ses excellents Galaxy S10 (8e) et S10+ (10e). Ces deux smartphones haut de gamme ont vu leurs tarifs devenir beaucoup plus abordables qu’à leur sortie. De quoi motiver certains et certaines à craquer pour eux.

Les 10 meilleurs smartphones sur FrAndroid