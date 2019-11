Article sponsorisé par Rakuten

En ce jour férié du 11 novembre, Rakuten met en place un coupon promotionnel d’une valeur de 15 euros pour toute commande supérieure à 99 euros. L’occasion parfaite pour profiter de prix bas sur une sélection de produits tels que le Xiaomi Redmi Note 8 Pro, le OnePlus 7T, la GoPro Hero 8 Black ou l’enceinte JBL Charge 4.

Durant toute la journée (de minuit à 23h59 ce soir), Rakuten donne un petit coup de boost à ses prix déjà avantageux en proposant un code promo offrant 15 euros de remise dès 99 euros d’achat. Pour en profiter, il suffit d’entrer RAKUTEN15 dans le champ dédié lorsque vous passez commande. Ne tardez pas trop cependant, ce code est limité à 2 000 exemplaires. C’est une offre particulièrement intéressante puisqu’elle permet de réduire la facture sur des produits high-tech souvent chers, à l’instar des smartphones et autres enceintes connectées.

Comme d’habitude avec Rakuten, il est également possible d’amasser des Super Points pour chaque achat réalisé sur le site marchand. Ces Super Points peuvent ensuite être convertis en bons d’achat pour de futurs achats. On vous explique en détail leur fonctionnement à cette adresse.

On vous a compilé une petite liste des meilleures bonnes affaires que vous pourrez réaliser en ce lundi 11 novembre.

OnePlus 7T 256 Go à 459 euros

C’est sans risque que l’on peut affirmer que le OnePlus 7T est l’un des meilleurs smartphones de l’année 2019. Notamment grâce à une caractéristique particulière qui n’est pas encore très répandue sur le marché : l’écran AMOLED de 6,55 pouces affiche un taux de rafraîchissement de 90 Hz pour une expérience plus fluide. La fluidité du OnePlus 7T provient également de son interface OxygenOS qui est l’une des meilleures du moment : elle est visuellement proche d’Android Stock, mais avec des fonctionnalités supplémentaires bien pensées. Enfin, et comme d’habitude chez OnePlus, ce smartphone est équipé du meilleur processeur disponible sur Android de cette fin d’année, avec une autonomie confortable aidée par une charge rapide très performante de 30 Watts.

Proposé habituellement à 599 euros, le OnePlus 7T 256 Go est en promotion sur Rakuten au prix de 459 euros grâce au code RAKUTEN15. Ajoutez à cela un remboursement de 46 euros en Super Points. Une excellente offre pour un excellent smartphone.

Le Redmi Note 8 Pro à 218 euros

Si l’excellent Redmi Note 7 plaçait la barre très haut pour ses successeurs sur le segment du milieu de gamme, le Redmi Note 8 Pro est parvenu à réitérer la performance sans sourciller. Non content d’arborer un design aux finitions superbes, le Redmi Note 8 Pro jouit d’une puissance inégalée (pour l’instant) sur cette gamme de prix. Une prouesse qui est due à la puce Mediatek P90T, épaulée par une mémoire vive grimpant jusqu’à 8 Go. Côté autonomie, le Redmi Note 8 Pro n’a pas à pâlir avec sa batterie de 4 500 mAh capable de tenir plusieurs jours avec un usage normal.

Le Redmi Note 8 Pro (6 + 128 Go, gris) est au prix de 218,99 euros sur Rakuten en utilisant le coupon promotionnel RAKUTEN15, avec 21,90 euros offerts en Super Points.

GoPro Hero 8 Black à 360 euros

S’il n’y avait qu’une action cam à retenir, ce serait probablement la GoPro Hero 8 qui est sortie en cette fin d’année 2019. Comme pour chaque nouvelle itération, GoPro améliore sa recette : la stabilisation est encore plus efficace (l’HyperSmooth passe en 2.0) et la qualité vidéo est globalement meilleure grâce à un HDR amélioré. On retrouve également des différences au niveau du châssis : le boitier est plus compact et intègre désormais deux nouvelles fixations. C’est-à-dire qu’il n’y a plus besoin du boitier pour y attacher la pléthore d’accessoires disponibles dans l’écosystème de la marque GoPro. Enfin, l’interface logicielle a été revue pour une meilleure ergonomie.

Lancée à 429 euros à la fin du mois d’octobre 2019, la GoPro Hero 8 Black est déjà en promotion sur Rakuten. Elle est affichée au prix de 360,99 euros grâce au code RAKUTEN15, avec 18 euros de remboursés en Super Points.

L’enceinte JBL Charge 4 à 104 euros

Pour sa quatrième génération d’enceintes dans sa gamme Charge, JBL a fait des progrès vis-à-vis de la connectivité. La Charge 4 gagne ainsi un port USB Type-C et un support Bluetooth multipoint. Pour le reste, la JBL Charge 4 conserve la solide autonomie de sa grande soeur ainsi que son confort d’utilisation et sa robustesse. Le rendu audio est, lui, équilibré, et sait faire preuve de puissance, notamment dans les basses.

L’enceinte JBL Charge 4 affiche un prix de 104,99 euros sur Rakuten grâce au coupon de réduction RAKUTEN15. Tout achat de cette enceinte vous permettra de récupérer 10,50 euros en Super Points.

