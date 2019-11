Article sponsorisé par FNAC

FNAC et Darty n’ont pas attendu le vendredi du Black Friday pour proposer les premières offres promotionnelles. Retrouvez notre sélection des meilleurs bons plans de cette première fournée de promotions, qui comprend le Google Pixel 3A, le Huawei P30, le Redmi Note 7, l’iPhone XR et la Samsung Galaxy Watch Active.

La FNAC et Darty ouvrent le bal de la Black Week en proposant déjà de nombreux produits en promotion sur son site. Découvrez notre compilation des meilleures affaires auxquelles vous pouvez déjà profiter.

Google Pixel 3A à 349 euros

Le Google Pixel 3A est le meilleur smartphone à moins de 400 euros pour prendre des photos. Il rivalise même sans problème avec les derniers smartphones haut de gamme sur ce point. Et ce n’est pas tant grâce au hardware, mais plutôt grâce au savant traitement de l’image de Google qui est capable de merveille, de jour comme de nuit. Pour le reste de la fiche technique, on retrouve un écran OLED de 5,6 pouces très bien calibré, un Snapdragon 670 offrant une expérience fluide et l’interface de Google propre au Pixel qui est un plaisir à utiliser au quotidien. Il est important de noter également que le Google Pixel 3A est compatible avec l’offre de Cloud Gaming Stadia de Google.

Lancé au prix de 399 euros, le Google Pixel 3A bénéficiait déjà d’un positionnement tarifaire intéressant. Pour le Black Friday, son prix baisse à 349 euros seulement. Un excellent prix pour l’un des meilleurs photophones que l’on peut acheter actuellement.

Retrouvez le Google Pixel 3A à 349 euros chez FNAC

Retrouvez le Google Pixel 3A à 349 euros chez Darty

Huawei P30 à 449 euros

Le Huawei P30, c’est l’autre smartphone compact qui excelle en photo. Le traitement de l’image y est peut-être moins impressionnant que le Pixel, mais sa triple caméra offre bien plus de polyvalence. Sur le Huawei P30, on retrouve un capteur principal de 40 mégapixels, un ultra grand-angle de 16 mégapixels et un téléobjectif de 8 mégapixels permettant un zoom optique x3. C’est également un smartphone performant, puisqu’il intègre le Kirin 980, le processeur haut de gamme de Huawei, avec 6 Go de RAM. Une configuration qui lui permet de tourner de manière parfaitement fluide, même pour les jeux gourmands. Petit mot sur l’autonomie enfin, puisque la batterie de 3 650 mAh permet au Huawei P30 de tenir deux jours en cas d’usage modéré.

Lancé au mois de mars 2019, le Huawei P30 était affiché à un prix de 799 euros. Aujourd’hui, il est possible de le retrouver à 449 euros le temps de la semaine du Black Friday. Notez que malgré les tensions entre Huawei et les États-Unis, le Huawei P30 n’est pas impacté par les sanctions actuelles. Le déploiement d’EMUI 10 basé sur Android 10 est d’ailleurs en cours.

Retrouvez le Huawei P30 à 449 euros chez Darty

Retrouvez le Huawei P30 à 449 euros chez FNAC

L’iPhone XR à 669 euros

Malgré sa réputation d’iPhone « d’entrée de gamme », l’iPhone XR est probablement l’iPhone au meilleur rapport qualité-prix du moment. S’il ne bénéficie pas d’un écran OLED, sa dalle LCD est tout simplement irréprochable. Et son unique capteur photo n’est pas loin d’égaler le Pixel 3. Ajoutez à cela une fiche technique franchement musclée (SoC A12 Bionic), le support de Face ID et de nombreux coloris et vous avez là un très bel iPhone à placer sous le sapin de Noël.

L’arrivée récente de l’iPhone 11 est une bonne nouvelle pour l’iPhone XR puisque son prix chute considérablement. Le temps du Black Friday, il passe en effet à 669 euros, dans tous les coloris (blanc, noir, bleu, jaune, corail et rouge), que ce soit chez Fnac ou chez Darty.

Retrouvez l’iPhone XR à 669 euros chez FNAC

Retrouvez l’iPhone XR à 669 euros chez Darty

Redmi Note 7 64 Go + verre trempé + coque à 189 euros

Sorti au mois de janvier 2019, le Redmi Note 7 est resté pendant longtemps le smartphone de milieu de gamme au meilleur rapport qualité-prix. Malgré son petit prix, il ne fait pas de concession : l’écran LCD de 6,4 pouces est lumineux et bien calibré, le Snapdragon 660 offre une expérience fluide et sa batterie de 4 000 mAh lui confère une excellente autonomie. Vous pouvez ajouter à cela un double capteur photo capable de prendre de beaux clichés avec de bonnes conditions lumineuses, et vous vous retrouvez avec un smartphone complet à moins de 200 euros.

Pour le Black Friday, FNAC et Darty proposent le Redmi Note 7 en pack. En plus du téléphone, vous vous retrouvez avec une protection écran en verre trempé et une coque protectrice. Le tout est affiché au prix de 189 euros.

Retrouvez le pack Redmi Note 7 à 64 go à 189 euros

Samsung Galaxy Watch Active à 179 euros

La montre connectée de Samsung, la Galaxy Watch Active, est l’une des meilleures que l’on puisse trouver sur Android à l’heure actuelle, comme en témoigne notre test. En plus de proposer l’un des design les plus modernes et élégants, la Samsung Galaxy Watch Active est également un excellent compagnon de votre smartphone. Que ce soit pour le suivi de l’activité sportive ou la consultation de notifications, cette montre est très agréable à utiliser grâce à une interface réussie. Elle fonctionne d’ailleurs aussi bien sur Android que sur iOS.

Initialement lancée au prix de 249 euros, la Samsung Galaxy Watch Active est d’ores et déjà disponible au prix de 179 euros sur le site de la FNAC.

Retrouvez la Samsung Galaxy Watch Active à 179 euros chez FNAC