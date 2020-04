Un smartphone avec un capteur photo de 192 Mpx serait prévu en mai

La course aux pixels continue avec un capteur photo de 192 Mégapixels qui pourrait être intégré à un smartphone de milieu de gamme pas plus tard que le mois prochain.

La course effrénée aux pixels s’était calmée ces dernières années sur nos smartphones pour laisser place à la qualité des capteurs et la grosseur des photosites afin de capter un maximum de lumière. Puis est arrivé le pixel binning, une technologie permettant de fusionner plusieurs pixels en un pour offrir à l’utilisateur le choix entre un nombre de pixels très élevé ou une fusion de ceux-ci pour agrégé davantage de lumière.

Ainsi, on voit le nombre de Mégapixels repartir de plus belle à la hausse sur les fiches techniques avec des capteurs de 48, 64, puis 108 Mégapixels sur les Samsung Galaxy S20 Ultra et Xiaomi Mi 10 Pro pour ne citer qu’eux. Mais ne vous attendez pas tout de suite à ce que cela plafonne.

Vers les capteurs photo de 192 Mégapixels

Selon le leaker « Digital Chat Station » sur Weibo, qui malgré ce nom rigolo a déjà publié de nombreuses informations avérées avant l’heure, on pourrait s’attendre à voir arriver un smartphone équipé d’une puce SM7250 et d’un capteur photo de 192 Mégapixels dès le mois prochain.

Pour ce qui est de la puce, il s’agit de la référence du Qualcomm Snapdragon 765, qui supporte effectivement le traitement d’images jusqu’à 192 Mégapixels. À cette définition, il s’agit néanmoins d’un snapshot, une capture unique, ne pouvant bénéficier d’un traitement effectué à partir de plusieurs images comme c’est souvent le cas aujourd’hui sur nos smartphones. Pour une photo de 192 Mégapixels, oubliez donc le HDR ou toute autre magie visuelle du genre potentiellement liée à l’intelligence artificielle conjuguée à partir de plusieurs clichés.

Précisons par ailleurs qu’il s’agit là d’un processeur de milieu de gamme et non d’un composant destiné à équiper le meilleur de téléphones du moment.

Aucune marque mentionnée

Le divulgateur d’informations n’a pas précisé dans son message quelle marque serait la première à proposer une telle finesse d’image sur ses smartphones. Android Authority rappelle que LG (qui fait « une pause » en France et ne propose plus de mobiles) prévoit de lancer un nouveau téléphone équipé d’une puce de la série 700 de Qualcomm le mois prochain.

D’autres constructeurs chinois tels que Xiaomi ou Oppo sont par ailleurs souvent très prompts à lancer ce genre de produit, pensés surtout pour impressionner par leur fiche technique hors du commun. On en saura plus dans quelques semaines.