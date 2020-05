OnePlus 8 vs iPhone 11 : lequel est le meilleur smartphone ?

Alors que de nombreux constructeurs proposent désormais des modèles premium autour de 1000 euros, le segment des 700 à 800 euros semble avoir été délaissé. Deux smartphones s'affrontent pour ce marché haut de gamme, les OnePlus 8 et iPhone 11. Lequel est le meilleur ? C'est ce qu'on va voir dans ce comparatif.

Depuis quelques mois, les constructeurs ont peu à peu délaissé le segment haut de gamme pour s’attaquer au marché premium, autour de 1000 euros. Il reste néanmoins de très bons smartphones autour de 700 à 800 euros. C’est le cas notamment du OnePlus 8 et de l’iPhone 11, deux smartphones que nous allons comparer aujourd’hui.

Autonomie, design, performances, photo, écran ou logiciel, on va comparer point par point les deux smartphones.

Fiches techniques des OnePlus 8 et iPhone 11

Un OnePlus 8 au design plus moderne

En termes de design, les deux smartphones adoptent des approches bien différentes. Du côté du OnePlus 8, on a un design bien plus moderne, dans l’air du temps en 2020. Il faut dire que le smartphone du constructeur chinois est doté d’un grand écran de 6,55 pouces de diagonale qui occupe une grande part de la face avant. Toujours en façade, le poinçon, positionné en haut à gauche de l’affichage, se fait assez discret à l’utilisation. Au dos, on va retrouver là aussi un positionnement assez classique pour le module photo, au centre à la verticale. Si le dos est recouvert d’une surface en verre lisse sur le modèle qu’on a pu tester, on apprécie qu’elle ne capture pas trop les traces de doigts.

Dans l’ensemble, on a donc droit à un OnePlus 8 très bien fini et qui a en plus le mérite de tenir facilement en main, notamment grâce à son poids relativement léger de 180 grammes. On appréciera toujours autant l’alert slider pour gérer les modes vibreur ou silencieux. Par ailleurs, le smartphone est doté d’une prise USB-C et d’un tiroir à double carte SIM, mais il ne profite cependant ni d’une extension de stockage par microSD, ni d’une prise jack, ni même d’une certification d’étanchéité.

Le dos du OnePlus 8 // Source : Frandroid Le dos de l’iPhone 11 // Source : Frandroid

De son côté, l’iPhone 11 propose un design nettement plus daté et pour cause : il adopte les mêmes traits que l’iPhone XR sorti fin 2018, avec une grosse encoche en haut de l’écran. Il faut dire que c’est là qu’Apple héberge tous les capteurs nécessaires au fonctionnement de Face ID. Toujours en façade, on pourra noter des bordures nettement plus larges que sur le OnePlus 8, en raison notamment de l’écran plat et non pas incurvé. Au dos, Apple a décidé de positionner le module photo en haut à gauche du smartphone, avec deux objectifs sur lesquels on reviendra plus tard.

Comme à l’accoutumée, Apple propose ici un smartphone avec des finitions exemplaires. Il tient également relativement bien en main grâce à son écran de 6,1 pouces, mais reste néanmoins plus lourd que le OnePlus 8 avec 194 grammes sur la balance. Si le smartphone est certifié IP68, notons néanmoins qu’on ne peut pas étendre le stockage ni connecter de casque filaire par prise jack. L’iPhone 11 est compatible avec l’e-SIM, mais pas le dual SIM physique, du moins pas en version française.

Dans l’ensemble, on aura tendance à accorder cette manche au OnePlus 8 en raison de son poids plus léger et de son design un peu plus moderne.

Écran LCD ou écran Oled

On l’a vu, les deux smartphones proposent des diagonales d’écran bien différentes avec 6,1 pouces pour l’iPhone 11 et 6,55 pouces pour le OnePlus 8. Néanmoins, il ne s’agit pas là de la seule différence.

En effet, le OnePlus 8 est équipé d’un écran Oled avec une définition de 1080 x 2400 pixels, soit un ratio de 20:9 et une densité de 402 pixels par pouce. On notera également que la luminosité du smartphone peut monter à 790 cd/m² et que son contraste, Oled oblige, est proche de l’infini avec des noirs très profonds. Pour la gestion des couleurs, le smartphone de OnePlus propose par défaut une couverture de l’espace colorimétrique DCI P3 à 100 % avec un delta E de 3,13, indiquant une bonne fidélité des couleurs. On pourra cependant regretter un mode par défaut qui tire trop vers le bleu, avec une température à 7500 K, mais le mode d’affichage DCI-P3 permet de corriger le souci avec une température à 6700K, proche des 6500 K de la lumière blanche du soleil. Enfin, notons également que le OnePlus 8 peut monter à un taux de rafraîchissement de 90 Hz.

De son côté, l’iPhone 11 se veut bien moins qualitatif sur le papier. Il faut dire que le téléphone d’Apple ne propose qu’un écran LCD avec une définition de 828 x 1782 pixels, soit une densité de 322 pixels par pouce. L’affichage de l’iPhone 11 peut monter à une luminosité maximale de 650 cd/m² et propose un contraste de 1477:1, bien loin de l’infini. Mais c’est véritablement sur la colorimétrie qu’Apple a soigné son smartphone. L’iPhone 11 peut en effet afficher 106 % des couleurs de l’espace colorimétrique sRGB — notons qu’iOS ne permet pas l’affichage DCI-P3 sur l’application de calibration que nous avons utilisée — avec un delta E particulièrement faible, à 0,9. Il en va de même pour la température des couleurs, mesurée à 6582K par défaut, soit très proche de la perfection.

Dans l’ensemble, malgré de très bons résultats de l’iPhone 11 quant au respect de la colorimétrie, on accordera néanmoins le point au OnePlus 8. Il faut dire que le smartphone permet un contraste bien plus important, tout comme la luminosité. Il a également le mérite d’avoir un écran plus dense en termes de pixels, sans même parler du mode 90 Hz, là où l’iPhone 11 est limité au 60 Hz.

Android et OxygenOS face à iOS

Concernant le logiciel, on a logiquement deux smartphones avec des expériences très différentes. Le OnePlus 8 est en effet équipé de l’interface OxygenOS basée sur Android 10, tandis que l’iPhone 11 tourne sous iOS 13.

On a donc droit à des interfaces très différentes d’un smartphone à l’autre. Sur le OnePlus 8, on appréciera surtout l’interface assez proche de celle prévue par Google pour Android, mais avec de nombreuses fonctionnalités de personnalisation supplémentaires. On retrouve bien évidemment le thème sombre, la navigation par gestes ou par touches et même l’ambiant mode de Google Assistant lorsqu’on recharge le smartphone. Pour le déverrouillage, le OnePlus 8 propose à la fois le lecteur d’empreintes digitales et une reconnaissance faciale 2D. Néanmoins, on pourra regretter de nombreux faux négatifs lorsqu’on utilise le lecteur d’empreintes ou qu’on tente de réveiller le smartphone en appuyant deux fois sur l’écran en veille.

Du côté de l’iPhone 11, iOS 13 est comme toujours une interface très soignée, avec une approche encore très différente de celle des smartphones Android. Ça se ressent notamment dans la gestion des notifications, les applications imposées par défaut ou les paramètres réglés par application. Du côté du déverrouillage biométrique, l’iPhone 11 se repose sur le système de reconnaissance faciale Face ID qui s’avère particulièrement efficace et optimisé. Dommage néanmoins que le téléphone ne propose pas de lecteur d’empreintes pour laisser le choix à l’utilisateur.

Il est très difficile de départager iOS et OxygenOS tant c’est une question d’habitude entre les utilisateurs. Dans les deux cas, notez qu’on a droit ici à deux des meilleures interfaces pour smartphone en 2020 et que chacun devrait trouver midi à sa porte.

Du grand-angle et de l’ultra grand-angle

Pour les appareils photo, on a droit à des configurations différentes d’un téléphone à l’autre. Si le OnePlus 8 est doté de trois appareils photo, l’iPhone 11 n’est équipé que de deux modules.

Pour le OnePlus 8, on va ainsi retrouver :

Appareil grand-angle de 48 mégapixels (f/1,75)

Appareil ultra grand-angle de 16 mégapixels (f/2,2)

Appareil macro de 2 mégapixels (f/2,4)

De son côté, l’iPhone 11 profite de :

Appareil grand-angle de 12 mégapixels (f/1,8)

Appareil ultra grand-angle de 12 mégapixels (f/2,4)

Malgré ces quelques différences, on va donc retrouver la même polyvalence en photo entre les deux smartphones, puisqu’aucun ne profite d’un téléobjectif et qu’on va donc retrouver dans les deux cas un grand-angle principal et un ultra grand-angle.

Photos du OnePlus 8 :

Photo du OnePlus 8 en grand-angle Photo du OnePlus 8 en ultra grand-angle

Photos de l’iPhone 11 :

Photo de l’iPhone 11 en grand-angle Photo de l’iPhone 11 en ultra grand-angle

Photo de l’iPhone 11 en grand-angle Photo de l’iPhone 11 en ultra grand-angle

Avec des conditions optimales, en extérieur, et avec une bonne luminosité, les deux smartphones s’en tirent logiquement haut la main. On notera cependant une bien meilleure gestion de la colorimétrie sur l’iPhone 11, aussi bien lorsqu’on passe du grand-angle à l’ultra grand-angle que pour le respect global des couleurs. Là où le OnePlus 8 a tendance à proposer des photos avec beaucoup de saturation, l’iPhone 11 propose une colorimétrie plus neutre.

Bien évidemment, dans les deux cas on va également retrouver un mode nuit :

Photos du OnePlus 8 :

Photo du OnePlus 8 sans mode nocturne Photo du OnePlus 8 avec mode nocturne

Photos de l’iPhone 11 :

Photo en mode nuit de l’iPhone 11 en grand-angle Photo en mode nuit de l’iPhone 11 en ultra grand-angle

Dans l’ensemble, les deux modes clichés nocturnes sont assez convaincants et permettent de récupérer quelques informations en plus par rapport au mode automatique. On notera tout de même que l’iPhone 11 a un peu de mal avec le module ultra grand-angle avec ce mode, tandis que le OnePlus 8 a tendance, encore une fois, à embellir la réalité.

Dans l’ensemble, l’iPhone 11 a tendance à proposer des photos plus justes avec une excellente gestion de la plage dynamique, quand le OnePlus 8 tend à proposer de clichés avec des couleurs un peu plus saturées, notamment en plein jour. On a ici deux très bons smartphones pour la photo, mais c’est l’iPhone 11 qui va remporter cette manche notamment pour son HDR plus efficace.

Deux monstres de puissance

Les deux smartphones sont équipés des meilleurs processeurs de chaque écosystème : le Snapdragon 865 pour le OnePlus 8, et l’A13 Bionic pour l’iPhone 11. En plus de ces puces, on va retrouver 4 Go de RAM sur l’iPhone 11, avec 64, 128 ou 256 Go de stockage selon le modèle, et 8 ou 12 Go de RAM, avec 128 ou 256 Go de stockage, sur le OnePlus 8. Notons néanmoins que si l’iPhone 11 propose moins de mémoire vive, Apple a su optimiser iOS pour que le smartphone n’en ait pas besoin de davantage.

Dans les deux cas, on a donc des smartphones parmi les plus puissants du moment et qui ne connaissent pas le moindre ralentissement, même dans des situations compliquées comme des jeux 3D particulièrement gourmands en ressources graphiques. Lors de son test de l’iPhone 11, Cassim le qualifiait sa fluidité d’« irréprochable », tandis que Manuel indiquait à propos du OnePlus 8 que « les performances sont excellentes et le GPU arrive à tenir constamment les jeux les plus gourmands à 60 images par seconde sans sourciller »

On a donc un match nul entre les deux smartphones au niveau des performances et de la puissance. Néanmoins, on notera que le OnePlus 8 propose un meilleur stockage de base, à 128 Go, contre 64 Go sur l’iPhone 11.

Une charge bien plus rapide chez OnePlus

Du côté de la batterie, là aussi les deux smartphones ont des caractéristiques bien différentes sur le papier avec un avantage théorique pour le OnePlus 8.

Le smartphone de OnePlus est en effet doté d’un accumulateur de 4300 mAh. De quoi lui permettre de tenir largement la journée sans problème, et ce même en activant le taux de rafraîchissement à 90 Hz de l’écran. Au total, sur cette période, l’écran aura su rester allumé pendant 6 à 8h sans problème même si, confinement oblige, la 4 G n’a que peu été utilisée. Pour la recharge rapide, le OnePlus 8 est équipé d’un chargeur de 30 W lui permettant de récupérer 100 % de batterie en un peu moins d’une heure.

De son côté, l’iPhone 11 intègre une batterie nettement plus chiche, avec une capacité de 3110 mAh. Néanmoins, elle suffira pour tenir là encore une journée entière sans aucun problème. C’est bien mieux que sur les iPhone des années précédentes et on sent qu’Apple a fait des progrès. Néanmoins, c’est sur la charge que l’iPhone 11 pêche puisqu’il n’est fourni qu’avec un chargeur de 5 W. Il lui faudra donc 3h20 pour passer à 100 % de batterie. C’est long, très long. Heureusement, il est compatible avec la charge rapide 18 W à condition d’avoir un chargeur compatible sous la main et propose également la charge sans fil.

Dans l’ensemble, les deux téléphones proposent donc une autonomie correcte qui devrait suffire pour tenir confortablement une journée entière. C’est néanmoins sur la charge rapide que les deux modèles se démarquent avec un OnePlus 8 qui se recharge trois fois plus rapidement. Bien qu’il ne soit pas compatible avec la charge sans fil, le point est donc accordé au OnePlus 8.

Lequel choisir entre le OnePlus 8 et l’iPhone 11

À la fin de ce comparatif vient le moment de compter les points et de célébrer la victoire du OnePlus 8 face à l’iPhone 11. Il faut dire que le smartphone du constructeur chinois remporte trois manches (autonomie, écran et design), contre une pour l’iPhone (photo). On notera cependant que les smartphones arrivent à égalité sur les performances et le logiciel.

Dans l’ensemble, c’est un match néanmoins serré auquel se sont livrés les deux appareils. Néanmoins, le prix plus accessible du OnePlus 8 vient conforter davantage son avance, d’autant plus qu’il propose un meilleur stockage avec sa configuration de base. L’iPhone 11 reste cependant bien évidemment un excellent smartphone et reste à considérer notamment si vous appréciez les très bons appareils photo avec un rendu neutre.

Pour en apprendre davantage sur chacun des smartphones, nous vous invitons à consulter nos avis complets :

Prix et disponibilité des OnePlus 8 et iPhone 11

Le OnePlus 8 est disponible depuis le 21 avril au prix de 699 euros pour la version 8/128 Go, onyx black, et à 799 euros pour le modèle 12/256 Go, avec le coloris glacial green.

L’iPhone 11 est quant à lui commercialisé depuis le 20 septembre 2019. Il est proposé au tarif de 809 euros en version 64 Go, 859 euros pour la version 128 Go et 979 euros pour le modèle 256 Go. Six coloris sont disponibles : blanc, noir, vert, jaune, mauve et rouge.