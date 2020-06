OnePlus 8 Pro ou Oppo Find X2 Pro : lequel est le meilleur smartphone ?

OnePlus 8 Pro ou Oppo Find X2 Pro ? Vous hésitez entre ces deux smartphones et vous ne savez pas lequel choisir ? On vous guide pas à pas avec ce comparatif détaillé qui vous dirigera vers celui qui répond le mieux à vos besoins.

Le groupe chinois BBK Electronics s’impose désormais comme une référence incontournable dans le monde de la téléphonie mobile. En France, on connait particulièrement OnePlus, installé depuis plusieurs années, mais Oppo commence également à se faire une place qu’il est difficile d’ignorer. Cette année, avec le OnePlus 8 Pro et l’Oppo Find X2 Pro, les deux constructeurs imposent leur modèle premium parmi les téléphones les plus intéressants du moment, mais lequel est le meilleur ?

Design, performances, photo, écran, batterie, prix… nous avons passé chaque élément de ces deux appareils en revue pour vous permettre de les comparer et de faire le bon choix.

Pour aller plus loin

Quels sont les meilleurs smartphones à acheter en 2020 – Comparatif

Fiches techniques des OnePlus 8 Pro et Oppo Find X2 Pro

Modèle OnePlus 8 Pro Oppo Find X2 Pro Version de l'OS Android 10 Q Android 10 Q Interface constructeur OxygenOS ColorOS Taille d'écran 6.78 pouces 6.7 pouces Définition 3168 x 1440 pixels 3168 x 1440 pixels Densité de pixels 513 ppp 513 ppp Technologie Super AMOLED OLED SoC Snapdragon 865 Snapdragon 865 Puce Graphique (GPU) Adreno 650 Adreno 650 Mémoire vive (RAM) 8 Go, 12 Go 12 Go Mémoire interne (flash) 128 Go, 256 Go 512 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 48 Mpx

Capteur 2 : 8 Mpx

Capteur 3 : 48 Mpx

Capteur 4 : 5 Mpx

Capteur 1 : 48 Mpx

Capteur 2 : 48 Mpx

Capteur 3 : 13 Mpx

Appareil photo (frontal) 16 Mpx 32 Mpx Enregistrement vidéo 4K@60 IPS 4K@60 IPS Wi-Fi Wi-Fi 5 (ac), Wi-Fi 6 (ad) Wi-Fi 6 (ad) Bluetooth 5.0 5.1 Bandes supportées 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7), 700 MHz (B28) N/C NFC Oui Oui Capteur d'empreintes Sous l'écran Sous l'écran Ports (entrées/sorties) USB Type-C USB Type-C Batterie 4510 mAh 4260 mAh Dimensions 74.4 x 165.3 x 8.5mm 74.4 x 165.2 x 9.5mm Poids 199 grammes 207 grammes Couleurs Noir, Bleu, Vert Noir, Orange Prix 899€ 1199€ Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test

Design : Oppo joue l’originalité

Si l’on regarde la face avant des deux smartphones et que l’on fait abstraction de l’interface, seuls quelques détails discrets permettent de les discerner l’un de l’autre. Rappelons que le OnePlus 8 Pro et l’Oppo Find X2 Pro partagent en partie les mêmes centres de R&D depuis plusieurs années, même si les deux marques ont tendance à prendre leur indépendance l’une de l’autre.

Le châssis est quasi identique avec une bordure très fine sur le haut de l’écran, intégrant un fin haut-parleur, et une autre d’environ 4 mm sur le bas de l’écran, plutôt discrète. L’écran est quant à lui incurvé sur les côtés pour donner l’illusion de recouvrir toute la surface (l’illusion seulement, un fin liseré est tout de même perceptible), et percé dans le coin supérieur gauche d’une discrète bulle pour la caméra frontale.

Les différences sont donc subtiles : deux boutons de volumes dissociés pour le Find X2 Pro (contre un seul bouton plus large pour OnePlus), et la présence de l’Alert Slider sur l’OP8 Pro qui permet de passer d’un profil sonore à l’autre rapidement (silencieux/vibreur/sonnerie).

Vus de dos, les deux smartphones ne peuvent plus être confondus. Châssis en verre pour le OnePlus 8 avec les modules photo agencés à la verticale sur l’axe de symétrie, et coque en céramique ou en cuir vegan pour l’Oppo Find X2 Pro avec un module qui se trouve quant à lui dans le coin supérieur gauche.

Les deux téléphones sont indubitablement bien finis et respirent la qualité, mais l’originalité du matériau et les petits détails comme le cerclage doré du module photo font du Find X2 Pro un smartphone à l’air plus premium.

Notons en revanche qu’avec 207 grammes, il pèse plus en main encore que le OnePlus 8 Pro, qui est déjà limite avec ses 199 grammes pour ceux qui n’aiment pas les téléphones trop lourds.

Des dalles qui approchent la perfection

Pour ce qui est de l’écran, les deux téléphones sont une nouvelle fois très proches. Si Oppo affiche une diagonale de 6,7 pouces pour 6,78 pouces pour son concurrent du jour, les deux utilisent la technologie Amoled, avec une définition montant jusqu’au QHD+ et avec un taux de 120 Hz. Sur le papier, on est là sur le meilleur de 2020.

Et dans la réalité… on ne doit pas trop s’en éloigner. Les deux écrans sont très lumineux, bien calibrés (avec une très légère avance pour le Find X2 Pro, mais imperceptible à l’œil nu) et proposent un mode « ton agréable » ou « tonalités nature » pour adapter la colorimétrie à la luminosité ambiante.

Autant dire que c’est un match au sommet sur ce point, qui se conclut sur un ex-eaquo.

OxygenOS a une longueur d’avance

Pour ce qui est de l’interface, OnePlus embarque son désormais connu OxygenOS, tandis qu’Oppo propose ColorOS, deux variantes graphiques d’Android 10, la dernière mise à jour disponible du système.

ColorOS a longtemps été très critiquable sur bien des points et Oppo l’a entendu en raffinant sa copie sur le Find X2 Pro. Tout est plus logique, plus clair, concis et fonctionnel. On retrouve un tiroir d’applications (ou non, au choix), un thème sombre système, un accès facile aux notifications depuis le centre de l’écran, une navigation par gestes efficace, la possibilité de modifier la forme des icônes ou l’effet de transition des écrans et une reconnaissance faciale rapide (2D, basée uniquement sur la caméra frontale). Bref, les améliorations sont notables et la navigation devient enfin agréable.

L’écran des paramètres rapides sur l’Oppo Find X2 Pro L’écran d’accueil de l’Oppo Find X2 Pro La personnalisation d’icônes sur l’Oppo Find X2 Pro

Il reste néanmoins quelques éléments que l’on peut regretter, comme l’absence de Google Discover au profit d’un écran propriétaire moins pertinent ou encore la présence native d’applications tierces dont on se passerait bien sur un smartphone qui vise le marché ultra premium.

En face, le OnePlus 8 Pro nous montre toujours sa force logicielle en reprenant les mêmes qualités citées plus haut, mais sans les défauts et avec une maturité et un respect de l’écosystème Google accru. OxygenOS a toujours été le point fort de OnePlus et cela ne change pas ici : l’interface a clairement une longueur d’avance. Si l’on devait émettre une critique en revanche, on remarquera que les bordures incurvées de l’écran pourraient être mieux gérées pour éviter les faux positifs.

Par ailleurs, OnePlus a un historique irréprochable en ce qui concerne les mises à jour, à la fois rapides et régulières. Oppo, bien que bon élève pour le moment, doit encore faire ses preuves à long terme sur ce domaine en raison de sa jeunesse en France.

Des performances au top

Du côté des performances, l’Oppo Find X2 Pro comme le OnePlus 8 Pro proposent ce qui se fait le mieux actuellement sur le marché. Les deux embarquent le même SoC Qualcomm Snapdragon 865, jusqu’à 12 Go de RAM LPDDR5 et du stockage UFS 3.0. Rappelons que cette puce intègre un modem 5G.

Autant dire que l’expérience est très fluide au quotidien et que les jeux, même les plus gourmands, n’ont aucun mal à tourner dans leur configuration maximale. Sur ce point c’est donc un match nul, ou presque.

En effet, de par son ancienneté, OnePlus a déjà réussi à se forger une belle réputation et quelques partenariats intéressants en Occident. Ainsi, Fortnite peut tourner jusqu’à 90 FPS sur le OnePlus 8 Pro, alors qu’il est limité à 30 FPS sur le Find X2 Pro. Ce n’est pas là quelque chose qui est directement lié à la technique, mais au choix d’Epic Games de valider manuellement chaque smartphone pouvant dépasser ce seuil. On peut imaginer qu’une simple mise à jour pourra donc remettre les deux téléphones sur le même pied d’égalité à l’avenir.

Le Find X2 Pro présente néanmoins un avantage : sa configuration embarque 512 Go de stockage, contre 256 Go au maximum pour le 8 Pro. Une petite différence qui jouera beaucoup pour ceux qui apprécient capturer des vidéos en 4 K.

En photo : l’utilité face au gimmick

Du côté de la photo, on sent à nouveau que l’OnePlus 8 Pro et l’Oppo Find X2 Pro ont quelques racines en commun. On retrouve sur les deux un capteur photo principal de 48 mégapixels (avec un objectif f/1,7 pour Oppo et f/1,78 pour OnePlus) et un ultra grand-angle de 48 Mpx également avec une ouverture de f/2,2 (permettant dans les deux cas de faire de la macrophotographie).

La différence va donc se faire sur les autres modules avec chez Oppo un téléobjectif de 13 Mpx offrant un zoom optique x5 et un zoom hybride x10 alors que OnePlus est plus limité sur son téléphoto (zoom x3 seulement sur un capteur de 8 Mpx), mais ajoute un capteur filtre couleur qui a beaucoup fait parler de lui pour sa capacité à voir au travers de certaines surfaces. Si l’idée est amusante, il faut avouer que le choix d’Oppo est plus pertinent au quotidien.

De jour, sur cette gamme de prix, le résultat n’est pas très surprenant, on obtient des clichés détaillés qui gèrent bien les couleurs avec une certaine homogénéité sur tous les capteurs, y compris en contre-jour, ainsi que la luminosité globale des clichés. Le mode HDR du OnePlus 8 Pro avait cependant tendance à saturer certains contrastes lors de notre test, rendant les résultats surréalistes à certains moments. On peut donner le bénéfice du doute à OnePlus qui pour le coup a l’habitude de peaufiner ses algorithmes au fil des mises à jour et améliorer nettement ce genre de défauts avec le temps.

Photo en mode auto de l’Oppo Find X2 Pro en grand-angle // Source : Frandroid Photo en mode auto de l’Oppo Find X2 Pro en ultra grand-angle // Source : Frandroid Photo en mode auto de l’Oppo Find X2 Pro en zoom x2 // Source : Frandroid Photo prise avec le OnePlus 8 Pro Photo prise avec le OnePlus 8 Pro Photo prise avec le OnePlus 8 Pro

De nuit, forcément, la qualité se dégrade et on sent que les deux marques peinent à atteindre les résultats de certains concurrents comme Samsung, Huawei ou Google. Les résultats sont un peu plus aléatoires, parfois à l’avantage de l’un, parfois de l’autre. Difficile donc de vraiment les départager sur ce point, chacun ayant ses forces et ses faiblesses en fonction de la scène.

Photo en mode de nuit de l’Oppo Find X2 Pro en ultra grand-angle // Source : Frandroid Photo en mode de nuit de l’Oppo Find X2 Pro en zoom x2 // Source : Frandroid Photo en mode de nuit de l’Oppo Find X2 Pro en zoom x2 // Source : Frandroid OnePlus 8 Pro sans mode nocturne Photo du OnePlus 8 Pro avec mode nocturne Photo du OnePlus 8 Pro sans mode nocturne

C’est sur le mode portrait que l’Oppo Find X2 Pro se démarque un peu plus avec une découpe plus naturelle, même si elle n’est pas aussi pointue que ce que propose Google sur ses Pixel (mais qui peut rivaliser sur ce point ?).

Enfin, pour la vidéo, les deux proposent de la 4K à 60 FPS avec une stabilisation correcte, qui s’améliore d’autant plus pour peu que l’on passe en Full HD.

Le Find X2 Pro présente néanmoins plus de diversité avec son zoom et arrive à conserver un bon niveau de détails à bonne distance, ce qui lui donne l’avantage au final ici.

Grosse autonomie et charge rapide

Niveau autonomie, le OnePlus 8 Pro embarque une batterie légèrement plus grosse que son concurrent (4510 mAh contre 4260 mAh). Dans les faits, la différence n’est pas énorme et les deux smartphones tiennent très bien la journée en utilisation intensive.

Dans un cas comme dans l’autre, vous n’aurez à retrouver une prise que toutes les 24 heures environ, en allumant votre écran entre 5 et 6 heures sur cette période, voire un peu plus. Ces chiffres augmentent par ailleurs encore pour peu que vous fassiez l’impasse sur le QHD+ ou le 120 Hz et il n’est pas très compliqué de tenir 2 jours complets en se restreignant un peu au besoin.

La réelle différence entre les deux appareils se joue au niveau de la charge. Chez OnePlus, on reste sur une charge rapide à 30 W, mais avec une charge sans fil tout aussi rapide pour récupérer 100 % d’autonomie en environ 1 heure. Pour le Find X2 Pro en revanche, on fait l’impasse sur la charge à induction, mais il est livré avec un bloc secteur de 65 W capable de lui rendre toute son énergie en seulement 33 minutes. C’est tout de même appréciable, d’autant que 20 minutes suffisent à passer de 10 à 80 %.

OnePlus 8 Pro ou Oppo Find X2 Pro : lequel choisir ?

Vous l’aurez compris tout au long de ce comparatif, les deux smartphones sont très proches sur certains aspects et se démarquent essentiellement sur des détails. L’ancienneté de OnePlus sur le marché francophone lui donne clairement l’avantage sur l’expérience utilisateur, avec une partie logicielle plus travaillée et un partenariat avec Epic Games qui lui permet de faire tourner Fortnite à 90 FPS. En outre, le OnePlus 8 Pro bénéficie d’une charge sans fil aussi rapide que sa charge filaire, un point particulièrement apprécié par certains et désormais attendu sur le haut de gamme.

L’Oppo Find X2 Pro est plus pertinent sur sa partie photo, se montre un peu plus original du point de vue du design et offre une charge rapide filaire deux fois plus rapide. Mais il est aussi un peu plus cher, de 300 euros tout de même. Cette différence est en partie due à son stockage plus imposant, mais elle peine tout de même à se justifier tant les deux appareils restent équivalents à bien des niveaux.

Si vous cherchez le meilleur rapport qualité/prix, on vous conseillera donc peut-être plus de vous tourner vers OnePlus, là où le Find X2 Pro pourrait se montrer avantageux lors de promotions ou pour ceux qui ne comptent pas leurs sous.

Pour plus de détails sur chacun de ces smartphones, vous pouvez retrouver nos tests complets ci-dessous :

Où acheter les OnePlus 8 Pro et Oppo Find X2 Pro

Les deux smartphones sont sortis avec un mois d’écart seulement et sont tous les deux disponibles au moment de la rédaction de ces lignes.

Vous trouverez le OnePlus 8 Pro à 899 euros pour la version 8/128 Go et à 999 euros pour la version 12/256 Go.

L’Oppo Find X2 Pro est quant à lui proposé en une seule configuration, à 1199 euros avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage.