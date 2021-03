L’iPad Pro 2021 et son SoC A14X frôlerait les performances d’un Mac M1

Apple dévoilerait cette année encore une nouvelle version de son iPad Pro. Celle-ci offrirait des performances proches des Mac propulsés par le puce M1.

Les rumeurs spéculant sur un nouveau modèle d’iPad Pro dévoilé cette année enflent et les dernières informations, rapportées par PhoneArena, sont issues de Bloomberg.

La firme de Tim Cook dévoilerait bel et bien une nouvelle génération de tablettes estampillées « Pro », un an seulement après celle introduite en mars dernier.

Le SoC A14X Bionic à l’honneur

Cette année, Apple procéderait à une mise à jour plus importante avec l’introduction du processeur A14X Bionic gravé en 5 nm. De premiers benchmarks avaient été repérés au mois de novembre indiquant que ce SoC est composé d’un CPU à huit cœurs cadencés à 1,8 GHz et capable d’atteindre 3,1 GHz en turbo boost. La partie GPU révélait la présence de 8 Go de mémoire vive.

En mars dernier, Apple mettait discrètement à jour son site internet avec de nouvelles versions de ses iPad Pro 11 et 12,9 pouces. Ces derniers prenaient la relève des iPad Pro 2018 avec notamment la puce A12Z Bionic.

Cependant, six mois plus tard, la firme de Cupertino dévoilait la quatrième génération de son iPad Air. Positionné sur le milieu de gamme, ce dernier est propulsé par la puce A14 également présente au sein de l’iPhone 12. En mode single core, l’iPad Air était alors plus véloce que l’iPad Pro.

Si les scores obtenus au travers des benchmarks réalisés sur Geekbench ne reflètent aucunement les usages réels, ils donnent cependant une bonne idée des performances maximales des SoC. Alors que l’A12Z Bionic des actuels iPad Pro affiche un score de 1118 en monocore et de 4657 en multi-core, l’A14X retourne pour sa part des résultats de 1634 et 7220, proches de ceux de la puce Apple M1 équipant les derniers PC du constructeur. L’A14 des iPad Air est entre les deux avec 1583 en monocore et 4198 en multicore.

Selon Bloomberg, ces iPad Pro 2021 seraient équipés d’un écran mini LED, ce qui permettrait d’augmenter considérablement non seulement la luminosité, mais également les contrastes. En revanche, la tablette serait un peu plus épaisse que le modèle actuel.

Notons également que l’iPad Pro 2021 serait compatible avec les réseaux 5 G.